Tat_888 написав: Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило
Якщо сума платежу до 5000 грн, то без комісії, якщо більше - то з комісією, про що Вам і пишуть. Десь у ті часи, як ви пишете, і ввели це розділення. Можете подякувати консультанту за "якісно" надану довідку щодо зміни тарифів.
proftpd66 написав:как определить какой IBAN?
В монобанк, газ-мяс или в форвард это будет 2630?
Усього два кроки: 1) навчитися ці цифри впізнавати поодинці; 2) навчитися їх шукати поряд у рядочку;
3*) у якості бонуса можна вивчити, як вони називаються.
только у сельских знакомых, домашнюю, а то он один наш знакомый разведчик-массон с валютной ветки говорит, что от нашей рябы что-то отрастает.
п.с. не знаю по графику что на инвестинге - вряд ли ее стоит брать (это если с целью надолго холдить, если можно так выразиться к нашей укр.фонде). а вообще это не ко мне вопрос - это лучше к укр.фондовикам. (если не ошибаюсь ветка "идеи" вроде называется)