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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1710171117121713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:24

  Tat_888 написав: Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило

Якщо сума платежу до 5000 грн, то без комісії, якщо більше - то з комісією, про що Вам і пишуть. Десь у ті часи, як ви пишете, і ввели це розділення. Можете подякувати консультанту за "якісно" надану довідку щодо зміни тарифів.
  proftpd66 написав:как определить какой IBAN?

В монобанк, газ-мяс или в форвард это будет 2630?

Усього два кроки:
1) навчитися ці цифри впізнавати поодинці;
2) навчитися їх шукати поряд у рядочку;

3*) у якості бонуса можна вивчити, як вони називаються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:01

Re: Ощадбанк

  proftpd66 написав:Это я еще не задействовал% железку, турбо-атом, курицу и анал (аваль)


? что за железка, турбо-атом и курица? :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:06

  Alex2007 написав:
  proftpd66 написав:Это я еще не задействовал% железку, турбо-атом, курицу и анал (аваль)


? что за железка, турбо-атом и курица? :shock:


Укргзализнцы и/или какой-то завод

трубо-атом акции предприятия


Курица: MHP SA DRC (MHPC)

https://ru.investing.com/equities/mhp-drc?cid=1061258

https://www.mhp.com.ua/library/file/mhp-nfr-final.pdf
https://www.mhp.com.ua/uk/dlja-investor ... -aktsijami
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:08

  proftpd66 написав:
  Alex2007 написав:
  proftpd66 написав:Это я еще не задействовал% железку, турбо-атом, курицу и анал (аваль)


? что за железка, турбо-атом и курица? :shock:


Укргзализнцы и/или какой-то завод

трубо-атом акции предприятия


Курица: MHP SA DRC (MHPC)

https://ru.investing.com/equities/mhp-drc?cid=1061258

https://www.mhp.com.ua/library/file/mhp-nfr-final.pdf
https://www.mhp.com.ua/uk/dlja-investor ... -aktsijami


ааа, понял, - то укрфонда.
а то подумал сначала - у наших банок появились новые названия :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:10

Alex2007


курицу брать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:25

  proftpd66 написав:Alex2007


курицу брать?


только у сельских знакомых, домашнюю, а то он один наш знакомый разведчик-массон с валютной ветки говорит, что от нашей рябы что-то отрастает. :mrgreen:

п.с. не знаю по графику что на инвестинге - вряд ли ее стоит брать (это если с целью надолго холдить, если можно так выразиться к нашей укр.фонде).
а вообще это не ко мне вопрос - это лучше к укр.фондовикам. :lol: (если не ошибаюсь ветка "идеи" вроде называется)
Alex2007
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  #<1 ... 1710171117121713
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