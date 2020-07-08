Tat_888 написав: Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило
Якщо сума платежу до 5000 грн, то без комісії, якщо більше - то з комісією, про що Вам і пишуть. Десь у ті часи, як ви пишете, і ввели це розділення. Можете подякувати консультанту за "якісно" надану довідку щодо зміни тарифів.
proftpd66 написав:как определить какой IBAN?
В монобанк, газ-мяс или в форвард это будет 2630?
Усього два кроки: 1) навчитися ці цифри впізнавати поодинці; 2) навчитися їх шукати поряд у рядочку;
3*) у якості бонуса можна вивчити, як вони називаються.
Хроніка ненажерливості. Йтиметься тільки про соціальні картки: Картку киянина і картки, які було випущено для отримувачів субсидій. Можу трохи помилятись у датах, але загалом тенденція вимальовується чітко.
До року, здається, 2015, всі ми платили комуналку, стоячи у чергах у відділеннях Ощадбанку чи на пошті. І от, керуючись високою метою навчити народ користуватись терміналами, які були масово встановлені у відділеннях, Ощадбанк вводить комісію за сплату комуналки у касі (здається, спершу було 3 грн. за квитанцію), а у відділеннях біля терміналів поставили співробітників, щоб допомагати «чайникам» освоїти це чудо техніки. Платити можна було як готівкою, так і карткою. Й навіть найвідсталіші верстви населення скоро звикли користуватись терміналами. Тоді у Ощаді хтось стрепенувся: така маса народу користується терміналами, а ми нічого з цього не маємо? Непорядок!
І от з 1 липня 2019 р. ввели комісію за оплату готівкою через термінали. Більшість людей у нас не мільйонери й навіть не середній клас. Особливо ті, хто має соціальні картки. Тому народ зметикував і почав платити через ті ж термінали не готівкою, а картками: кинув гроші на Картку киянина й тут же сплатив за комуналку. Все було добре, але недовго. У банку знов хтось стрепенувся й спитав: чому ми і з цього нічого не маємо?
І от з 1 квітня 2020 р. під прикриттям карантину й під благим гаслом «Сидіть вдома, платіть онлайн» Ощад увів і комісію за сплату своїми ж картками через термінали. Одразу 5 грн. за один їхній папірець. Їм не спало на думку, що для власників соціальних карток і 5 грн. – гроші? «Користуйтесь «Ощад24/7, платіть онлайн! Це безкоштовно!». Ха-ха-ха!… По-перше: кому ви це кажете про сплату онлайн? Адже більшість держателів соціальних карток – люди старшого віку, які не тільки цим онлайном користуватись не вміють, а й слова такого не знають. У невеликих містах, у селах – де він, цей онлайн? По-друге, чи справді «Ощад 24/7» безкоштовний? Маленьке уточнення: при першій же спробі сплати через «Ощад 24/7» вам підключать СМС-повідомлення, які вже не є безкоштовними. Але співробітники банку про це мовчать, поки сам не допитаєшся... А тим часом думка в Ощада все працює і працює: як би ще десь щось здерти? І креатив прискорюється: пройшло всього 3 місяці, як вже новина.
З 01.07.2020 р. (за датами слідкуєте?) ввели комісію за запит по 0-800 залишку по картці! Хоча й раніше повторні запити протягом однієї доби були вже платні, а от тепер і за перший запит - вже 3 грн. Дайте-но відповідь на питання: який нормальний банк бере гроші за запит балансу телефоном? Райф? Правекс? Піреус? УкрСиб?... Ну що мовчите, не можете відповісти? Та невже тільки Ощад до цього додумався? І це - для соціальних карток, знов-таки!
І що далі, якщо такими темпами рухатись? Комісія за те, що власник «Картки киянина» зайшов у відділення? За те, що звернувся до працівника банку?… Ще за що? При цьому випередити креативників з банку ніяк не вдається, десь-таки та й заскочить несподіванка у додаткових 3-5 грн. Бо тарифів на обслуговування соціальних карток на сайті банку немає. Телефонуємо, питаємо: чому? Відповідь: «Картки бувають різні, тому тарифи різні». Й що, ці різні – їх на сайті викласти не можна? І як ви самі, бідолашні, в них досі не заплутались???
Повірте: сотні людей і далі обходили б цей банк десятою дорогою, якби не Картка киянина і не субсидії. «Мій банк, моя країна»…
furioso написав:Хроніка ненажерливості. Йтиметься тільки про соціальні картки: Картку киянина і картки, які було випущено для отримувачів субсидій. Можу трохи помилятись у датах, але загалом тенденція вимальовується чітко.
До року, здається, 2015, всі ми платили комуналку, стоячи у чергах у відділеннях Ощадбанку чи на пошті. І от, керуючись високою метою навчити народ користуватись терміналами, які були масово встановлені у відділеннях, Ощадбанк вводить комісію за сплату комуналки у касі (здається, спершу було 3 грн. за квитанцію), а у відділеннях біля терміналів поставили співробітників, щоб допомагати «чайникам» освоїти це чудо техніки. Платити можна було як готівкою, так і карткою. Й навіть найвідсталіші верстви населення скоро звикли користуватись терміналами. Тоді у Ощаді хтось стрепенувся: така маса народу користується терміналами, а ми нічого з цього не маємо? Непорядок!
І от з 1 липня 2019 р. ввели комісію за оплату готівкою через термінали. Більшість людей у нас не мільйонери й навіть не середній клас. Особливо ті, хто має соціальні картки. Тому народ зметикував і почав платити через ті ж термінали не готівкою, а картками: кинув гроші на Картку киянина й тут же сплатив за комуналку. Все було добре, але недовго. У банку знов хтось стрепенувся й спитав: чому ми і з цього нічого не маємо?
І от з 1 квітня 2020 р. під прикриттям карантину й під благим гаслом «Сидіть вдома, платіть онлайн» Ощад увів і комісію за сплату своїми ж картками через термінали. Одразу 5 грн. за один їхній папірець. Їм не спало на думку, що для власників соціальних карток і 5 грн. – гроші? «Користуйтесь «Ощад24/7, платіть онлайн! Це безкоштовно!». Ха-ха-ха!… По-перше: кому ви це кажете про сплату онлайн? Адже більшість держателів соціальних карток – люди старшого віку, які не тільки цим онлайном користуватись не вміють, а й слова такого не знають. У невеликих містах, у селах – де він, цей онлайн? По-друге, чи справді «Ощад 24/7» безкоштовний? Маленьке уточнення: при першій же спробі сплати через «Ощад 24/7» вам підключать СМС-повідомлення, які вже не є безкоштовними. Але співробітники банку про це мовчать, поки сам не допитаєшся... А тим часом думка в Ощада все працює і працює: як би ще десь щось здерти? І креатив прискорюється: пройшло всього 3 місяці, як вже новина.
З 01.07.2020 р. (за датами слідкуєте?) ввели комісію за запит по 0-800 залишку по картці! Хоча й раніше повторні запити протягом однієї доби були вже платні, а от тепер і за перший запит - вже 3 грн. Дайте-но відповідь на питання: який нормальний банк бере гроші за запит балансу телефоном? Райф? Правекс? Піреус? УкрСиб?... Ну що мовчите, не можете відповісти? Та невже тільки Ощад до цього додумався? І це - для соціальних карток, знов-таки!
І що далі, якщо такими темпами рухатись? Комісія за те, що власник «Картки киянина» зайшов у відділення? За те, що звернувся до працівника банку?… Ще за що? При цьому випередити креативників з банку ніяк не вдається, десь-таки та й заскочить несподіванка у додаткових 3-5 грн. Бо тарифів на обслуговування соціальних карток на сайті банку немає. Телефонуємо, питаємо: чому? Відповідь: «Картки бувають різні, тому тарифи різні». Й що, ці різні – їх на сайті викласти не можна? І як ви самі, бідолашні, в них досі не заплутались???
Повірте: сотні людей і далі обходили б цей банк десятою дорогою, якби не Картка киянина і не субсидії. «Мій банк, моя країна»…
И вишенка на тортик - не могут соскочить бывшие военные,отдавшие этому государству 25 лет своей жизни,должны только в этом банке получать свою пенсию и ожидать карточку от 3-х недель !!! Зашел в не Киевской области,нужен был пластик от Привата и доступ в п24,через 15 минут есть карта,через полчаса получил перевод,уже могу тратить! А где в этой сберкассе временные мгновенные карты для доступа к счету ???????????? Надо не только Пердов правления менять ,но и отношение к Клиенту и качеству услуг. Хорошо когда ты ВИП и тебе начальник отделение сам(!) привезет любую карточку,только чтобы свою премию получить,но это конечно зависит только от мотивации сотрудника