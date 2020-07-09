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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1710171117121713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:24

  Tat_888 написав: Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило

Якщо сума платежу до 5000 грн, то без комісії, якщо більше - то з комісією, про що Вам і пишуть. Десь у ті часи, як ви пишете, і ввели це розділення. Можете подякувати консультанту за "якісно" надану довідку щодо зміни тарифів.
  proftpd66 написав:как определить какой IBAN?

В монобанк, газ-мяс или в форвард это будет 2630?

Усього два кроки:
1) навчитися ці цифри впізнавати поодинці;
2) навчитися їх шукати поряд у рядочку;

3*) у якості бонуса можна вивчити, як вони називаються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:18

proftpd66
Стремно.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:52

Знов нові тарифи

Хроніка ненажерливості. Йтиметься тільки про соціальні картки: Картку киянина і картки, які було випущено для отримувачів субсидій.
Можу трохи помилятись у датах, але загалом тенденція вимальовується чітко.

До року, здається, 2015, всі ми платили комуналку, стоячи у чергах у відділеннях Ощадбанку чи на пошті. І от, керуючись високою метою навчити народ користуватись терміналами, які були масово встановлені у відділеннях, Ощадбанк вводить комісію за сплату комуналки у касі (здається, спершу було 3 грн. за квитанцію), а у відділеннях біля терміналів поставили співробітників, щоб допомагати «чайникам» освоїти це чудо техніки. Платити можна було як готівкою, так і карткою. Й навіть найвідсталіші верстви населення скоро звикли користуватись терміналами. Тоді у Ощаді хтось стрепенувся: така маса народу користується терміналами, а ми нічого з цього не маємо? Непорядок!

І от з 1 липня 2019 р. ввели комісію за оплату готівкою через термінали. Більшість людей у нас не мільйонери й навіть не середній клас. Особливо ті, хто має соціальні картки. Тому народ зметикував і почав платити через ті ж термінали не готівкою, а картками: кинув гроші на Картку киянина й тут же сплатив за комуналку. Все було добре, але недовго. У банку знов хтось стрепенувся й спитав: чому ми і з цього нічого не маємо?

І от з 1 квітня 2020 р. під прикриттям карантину й під благим гаслом «Сидіть вдома, платіть онлайн» Ощад увів і комісію за сплату своїми ж картками через термінали. Одразу 5 грн. за один їхній папірець. Їм не спало на думку, що для власників соціальних карток і 5 грн. – гроші? «Користуйтесь «Ощад24/7, платіть онлайн! Це безкоштовно!». Ха-ха-ха!…
По-перше: кому ви це кажете про сплату онлайн? Адже більшість держателів соціальних карток – люди старшого віку, які не тільки цим онлайном користуватись не вміють, а й слова такого не знають. У невеликих містах, у селах – де він, цей онлайн?
По-друге, чи справді «Ощад 24/7» безкоштовний? Маленьке уточнення: при першій же спробі сплати через «Ощад 24/7» вам підключать СМС-повідомлення, які вже не є безкоштовними. Але співробітники банку про це мовчать, поки сам не допитаєшся... А тим часом думка в Ощада все працює і працює: як би ще десь щось здерти? І креатив прискорюється: пройшло всього 3 місяці, як вже новина.

З 01.07.2020 р. (за датами слідкуєте?) ввели комісію за запит по 0-800 залишку по картці! Хоча й раніше повторні запити протягом однієї доби були вже платні, а от тепер і за перший запит - вже 3 грн. Дайте-но відповідь на питання: який нормальний банк бере гроші за запит балансу телефоном? Райф? Правекс? Піреус? УкрСиб?... Ну що мовчите, не можете відповісти? Та невже тільки Ощад до цього додумався? І це - для соціальних карток, знов-таки!

І що далі, якщо такими темпами рухатись? Комісія за те, що власник «Картки киянина» зайшов у відділення? За те, що звернувся до працівника банку?… Ще за що? При цьому випередити креативників з банку ніяк не вдається, десь-таки та й заскочить несподіванка у додаткових 3-5 грн. Бо тарифів на обслуговування соціальних карток на сайті банку немає. Телефонуємо, питаємо: чому? Відповідь: «Картки бувають різні, тому тарифи різні». Й що, ці різні – їх на сайті викласти не можна? І як ви самі, бідолашні, в них досі не заплутались???

Повірте: сотні людей і далі обходили б цей банк десятою дорогою, якби не Картка киянина і не субсидії.
«Мій банк, моя країна»…
furioso
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:53

  furioso написав:Хроніка ненажерливості. Йтиметься тільки про соціальні картки: Картку киянина і картки, які було випущено для отримувачів субсидій.
Можу трохи помилятись у датах, але загалом тенденція вимальовується чітко.

До року, здається, 2015, всі ми платили комуналку, стоячи у чергах у відділеннях Ощадбанку чи на пошті. І от, керуючись високою метою навчити народ користуватись терміналами, які були масово встановлені у відділеннях, Ощадбанк вводить комісію за сплату комуналки у касі (здається, спершу було 3 грн. за квитанцію), а у відділеннях біля терміналів поставили співробітників, щоб допомагати «чайникам» освоїти це чудо техніки. Платити можна було як готівкою, так і карткою. Й навіть найвідсталіші верстви населення скоро звикли користуватись терміналами. Тоді у Ощаді хтось стрепенувся: така маса народу користується терміналами, а ми нічого з цього не маємо? Непорядок!

І от з 1 липня 2019 р. ввели комісію за оплату готівкою через термінали. Більшість людей у нас не мільйонери й навіть не середній клас. Особливо ті, хто має соціальні картки. Тому народ зметикував і почав платити через ті ж термінали не готівкою, а картками: кинув гроші на Картку киянина й тут же сплатив за комуналку. Все було добре, але недовго. У банку знов хтось стрепенувся й спитав: чому ми і з цього нічого не маємо?

І от з 1 квітня 2020 р. під прикриттям карантину й під благим гаслом «Сидіть вдома, платіть онлайн» Ощад увів і комісію за сплату своїми ж картками через термінали. Одразу 5 грн. за один їхній папірець. Їм не спало на думку, що для власників соціальних карток і 5 грн. – гроші? «Користуйтесь «Ощад24/7, платіть онлайн! Це безкоштовно!». Ха-ха-ха!…
По-перше: кому ви це кажете про сплату онлайн? Адже більшість держателів соціальних карток – люди старшого віку, які не тільки цим онлайном користуватись не вміють, а й слова такого не знають. У невеликих містах, у селах – де він, цей онлайн?
По-друге, чи справді «Ощад 24/7» безкоштовний? Маленьке уточнення: при першій же спробі сплати через «Ощад 24/7» вам підключать СМС-повідомлення, які вже не є безкоштовними. Але співробітники банку про це мовчать, поки сам не допитаєшся... А тим часом думка в Ощада все працює і працює: як би ще десь щось здерти? І креатив прискорюється: пройшло всього 3 місяці, як вже новина.

З 01.07.2020 р. (за датами слідкуєте?) ввели комісію за запит по 0-800 залишку по картці! Хоча й раніше повторні запити протягом однієї доби були вже платні, а от тепер і за перший запит - вже 3 грн. Дайте-но відповідь на питання: який нормальний банк бере гроші за запит балансу телефоном? Райф? Правекс? Піреус? УкрСиб?... Ну що мовчите, не можете відповісти? Та невже тільки Ощад до цього додумався? І це - для соціальних карток, знов-таки!

І що далі, якщо такими темпами рухатись? Комісія за те, що власник «Картки киянина» зайшов у відділення? За те, що звернувся до працівника банку?… Ще за що? При цьому випередити креативників з банку ніяк не вдається, десь-таки та й заскочить несподіванка у додаткових 3-5 грн. Бо тарифів на обслуговування соціальних карток на сайті банку немає. Телефонуємо, питаємо: чому? Відповідь: «Картки бувають різні, тому тарифи різні». Й що, ці різні – їх на сайті викласти не можна? І як ви самі, бідолашні, в них досі не заплутались???

Повірте: сотні людей і далі обходили б цей банк десятою дорогою, якби не Картка киянина і не субсидії.
«Мій банк, моя країна»…

И вишенка на тортик - не могут соскочить бывшие военные,отдавшие этому государству 25 лет своей жизни,должны только в этом банке получать свою пенсию и ожидать карточку от 3-х недель !!! Зашел в не Киевской области,нужен был пластик от Привата и доступ в п24,через 15 минут есть карта,через полчаса получил перевод,уже могу тратить! А где в этой сберкассе временные мгновенные карты для доступа к счету ???????????? Надо не только Пердов правления менять ,но и отношение к Клиенту и качеству услуг. Хорошо когда ты ВИП и тебе начальник отделение сам(!) привезет любую карточку,только чтобы свою премию получить,но это конечно зависит только от мотивации сотрудника
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:11

Re: Ощадбанк

Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:35

  vadymbanker написав:Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.

Напишите свой отзыв,по сути,спс.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:47

  vadymbanker написав:Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.

Воно й з зрозуміло бо я раніше вже писав viewtopic.php?p=5005876#p5005876
При цьому я жодним чином не претендую на ваше право любити кого вам заманеться. Певен в будь якій установі можна знайти щось гарне для невеликого кола осіб. На жаль це коло, як правило, дуже невелике.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:09

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.

Напишите свой отзыв,по сути,спс.
Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.
Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...
Надеюсь, более менее донес мысли.
vadymbanker
 
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