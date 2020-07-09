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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1711171217131714> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 494 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 147 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 494 Додано: Вів 07 лип, 2020 23:24 Tat_888 написав: Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило

Якщо сума платежу до 5000 грн, то без комісії, якщо більше - то з комісією, про що Вам і пишуть. Десь у ті часи, як ви пишете, і ввели це розділення. Можете подякувати консультанту за "якісно" надану довідку щодо зміни тарифів.

proftpd66 написав: как определить какой IBAN?



В монобанк, газ-мяс или в форвард это будет 2630? как определить какой IBAN?В монобанк, газ-мяс или в форвард это будет 2630?

Усього два кроки:

1) навчитися ці цифри впізнавати поодинці;

2) навчитися їх шукати поряд у рядочку;



3*) у якості бонуса можна вивчити, як вони називаються. Якщо сума платежу до 5000 грн, то без комісії, якщо більше - то з комісією, про що Вам і пишуть. Десь у ті часи, як ви пишете, і ввели це розділення. Можете подякувати консультанту за "якісно" надану довідку щодо зміни тарифів.Усього два кроки:1) навчитися ці цифри впізнавати поодинці;2) навчитися їх шукати поряд у рядочку;3*) у якості бонуса можна вивчити, як вони називаються. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4547 З нами з: 18.08.14 Подякував: 201 раз. Подякували: 549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 10:18 proftpd66

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Повідомлень: 1797 З нами з: 09.03.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:52 Знов нові тарифи Хроніка ненажерливості. Йтиметься тільки про соціальні картки: Картку киянина і картки, які було випущено для отримувачів субсидій.

Можу трохи помилятись у датах, але загалом тенденція вимальовується чітко.



До року, здається, 2015, всі ми платили комуналку, стоячи у чергах у відділеннях Ощадбанку чи на пошті. І от, керуючись високою метою навчити народ користуватись терміналами, які були масово встановлені у відділеннях, Ощадбанк вводить комісію за сплату комуналки у касі (здається, спершу було 3 грн. за квитанцію), а у відділеннях біля терміналів поставили співробітників, щоб допомагати «чайникам» освоїти це чудо техніки. Платити можна було як готівкою, так і карткою. Й навіть найвідсталіші верстви населення скоро звикли користуватись терміналами. Тоді у Ощаді хтось стрепенувся: така маса народу користується терміналами, а ми нічого з цього не маємо? Непорядок!



І от з 1 липня 2019 р. ввели комісію за оплату готівкою через термінали. Більшість людей у нас не мільйонери й навіть не середній клас. Особливо ті, хто має соціальні картки. Тому народ зметикував і почав платити через ті ж термінали не готівкою, а картками: кинув гроші на Картку киянина й тут же сплатив за комуналку. Все було добре, але недовго. У банку знов хтось стрепенувся й спитав: чому ми і з цього нічого не маємо?



І от з 1 квітня 2020 р. під прикриттям карантину й під благим гаслом «Сидіть вдома, платіть онлайн» Ощад увів і комісію за сплату своїми ж картками через термінали. Одразу 5 грн. за один їхній папірець. Їм не спало на думку, що для власників соціальних карток і 5 грн. – гроші? «Користуйтесь «Ощад24/7, платіть онлайн! Це безкоштовно!». Ха-ха-ха!…

По-перше: кому ви це кажете про сплату онлайн? Адже більшість держателів соціальних карток – люди старшого віку, які не тільки цим онлайном користуватись не вміють, а й слова такого не знають. У невеликих містах, у селах – де він, цей онлайн?

По-друге, чи справді «Ощад 24/7» безкоштовний? Маленьке уточнення: при першій же спробі сплати через «Ощад 24/7» вам підключать СМС-повідомлення, які вже не є безкоштовними. Але співробітники банку про це мовчать, поки сам не допитаєшся... А тим часом думка в Ощада все працює і працює: як би ще десь щось здерти? І креатив прискорюється: пройшло всього 3 місяці, як вже новина.



З 01.07.2020 р. (за датами слідкуєте?) ввели комісію за запит по 0-800 залишку по картці! Хоча й раніше повторні запити протягом однієї доби були вже платні, а от тепер і за перший запит - вже 3 грн. Дайте-но відповідь на питання: який нормальний банк бере гроші за запит балансу телефоном? Райф? Правекс? Піреус? УкрСиб?... Ну що мовчите, не можете відповісти? Та невже тільки Ощад до цього додумався? І це - для соціальних карток, знов-таки!



І що далі, якщо такими темпами рухатись? Комісія за те, що власник «Картки киянина» зайшов у відділення? За те, що звернувся до працівника банку?… Ще за що? При цьому випередити креативників з банку ніяк не вдається, десь-таки та й заскочить несподіванка у додаткових 3-5 грн. Бо тарифів на обслуговування соціальних карток на сайті банку немає. Телефонуємо, питаємо: чому? Відповідь: «Картки бувають різні, тому тарифи різні». Й що, ці різні – їх на сайті викласти не можна? І як ви самі, бідолашні, в них досі не заплутались???



Повірте: сотні людей і далі обходили б цей банк десятою дорогою, якби не Картка киянина і не субсидії.

«Мій банк, моя країна»… furioso Повідомлень: 48 З нами з: 16.10.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 20:53 furioso написав: Хроніка ненажерливості. Йтиметься тільки про соціальні картки: Картку киянина і картки, які було випущено для отримувачів субсидій.

Можу трохи помилятись у датах, але загалом тенденція вимальовується чітко.



До року, здається, 2015, всі ми платили комуналку, стоячи у чергах у відділеннях Ощадбанку чи на пошті. І от, керуючись високою метою навчити народ користуватись терміналами, які були масово встановлені у відділеннях, Ощадбанк вводить комісію за сплату комуналки у касі (здається, спершу було 3 грн. за квитанцію), а у відділеннях біля терміналів поставили співробітників, щоб допомагати «чайникам» освоїти це чудо техніки. Платити можна було як готівкою, так і карткою. Й навіть найвідсталіші верстви населення скоро звикли користуватись терміналами. Тоді у Ощаді хтось стрепенувся: така маса народу користується терміналами, а ми нічого з цього не маємо? Непорядок!



І от з 1 липня 2019 р. ввели комісію за оплату готівкою через термінали. Більшість людей у нас не мільйонери й навіть не середній клас. Особливо ті, хто має соціальні картки. Тому народ зметикував і почав платити через ті ж термінали не готівкою, а картками: кинув гроші на Картку киянина й тут же сплатив за комуналку. Все було добре, але недовго. У банку знов хтось стрепенувся й спитав: чому ми і з цього нічого не маємо?



І от з 1 квітня 2020 р. під прикриттям карантину й під благим гаслом «Сидіть вдома, платіть онлайн» Ощад увів і комісію за сплату своїми ж картками через термінали. Одразу 5 грн. за один їхній папірець. Їм не спало на думку, що для власників соціальних карток і 5 грн. – гроші? «Користуйтесь «Ощад24/7, платіть онлайн! Це безкоштовно!». Ха-ха-ха!…

По-перше: кому ви це кажете про сплату онлайн? Адже більшість держателів соціальних карток – люди старшого віку, які не тільки цим онлайном користуватись не вміють, а й слова такого не знають. У невеликих містах, у селах – де він, цей онлайн?

По-друге, чи справді «Ощад 24/7» безкоштовний? Маленьке уточнення: при першій же спробі сплати через «Ощад 24/7» вам підключать СМС-повідомлення, які вже не є безкоштовними. Але співробітники банку про це мовчать, поки сам не допитаєшся... А тим часом думка в Ощада все працює і працює: як би ще десь щось здерти? І креатив прискорюється: пройшло всього 3 місяці, як вже новина.



З 01.07.2020 р. (за датами слідкуєте?) ввели комісію за запит по 0-800 залишку по картці! Хоча й раніше повторні запити протягом однієї доби були вже платні, а от тепер і за перший запит - вже 3 грн. Дайте-но відповідь на питання: який нормальний банк бере гроші за запит балансу телефоном? Райф? Правекс? Піреус? УкрСиб?... Ну що мовчите, не можете відповісти? Та невже тільки Ощад до цього додумався? І це - для соціальних карток, знов-таки!



І що далі, якщо такими темпами рухатись? Комісія за те, що власник «Картки киянина» зайшов у відділення? За те, що звернувся до працівника банку?… Ще за що? При цьому випередити креативників з банку ніяк не вдається, десь-таки та й заскочить несподіванка у додаткових 3-5 грн. Бо тарифів на обслуговування соціальних карток на сайті банку немає. Телефонуємо, питаємо: чому? Відповідь: «Картки бувають різні, тому тарифи різні». Й що, ці різні – їх на сайті викласти не можна? І як ви самі, бідолашні, в них досі не заплутались???



Повірте: сотні людей і далі обходили б цей банк десятою дорогою, якби не Картка киянина і не субсидії.

«Мій банк, моя країна»… Хроніка ненажерливості. Йтиметься тільки про соціальні картки: Картку киянина і картки, які було випущено для отримувачів субсидій.Можу трохи помилятись у датах, але загалом тенденція вимальовується чітко.До року, здається, 2015, всі ми платили комуналку, стоячи у чергах у відділеннях Ощадбанку чи на пошті. І от, керуючись високою метою навчити народ користуватись терміналами, які були масово встановлені у відділеннях, Ощадбанк вводить комісію за сплату комуналки у касі (здається, спершу було 3 грн. за квитанцію), а у відділеннях біля терміналів поставили співробітників, щоб допомагати «чайникам» освоїти це чудо техніки. Платити можна було як готівкою, так і карткою. Й навіть найвідсталіші верстви населення скоро звикли користуватись терміналами. Тоді у Ощаді хтось стрепенувся: така маса народу користується терміналами, а ми нічого з цього не маємо? Непорядок!І от з 1 липня 2019 р. ввели комісію за оплату готівкою через термінали. Більшість людей у нас не мільйонери й навіть не середній клас. Особливо ті, хто має соціальні картки. Тому народ зметикував і почав платити через ті ж термінали не готівкою, а картками: кинув гроші на Картку киянина й тут же сплатив за комуналку. Все було добре, але недовго. У банку знов хтось стрепенувся й спитав: чому ми і з цього нічого не маємо?І от з 1 квітня 2020 р. під прикриттям карантину й під благим гаслом «Сидіть вдома, платіть онлайн» Ощад увів і комісію за сплату своїми ж картками через термінали. Одразу 5 грн. за один їхній папірець. Їм не спало на думку, що для власників соціальних карток і 5 грн. – гроші? «Користуйтесь «Ощад24/7, платіть онлайн! Це безкоштовно!». Ха-ха-ха!…По-перше: кому ви це кажете про сплату онлайн? Адже більшість держателів соціальних карток – люди старшого віку, які не тільки цим онлайном користуватись не вміють, а й слова такого не знають. У невеликих містах, у селах – де він, цей онлайн?По-друге, чи справді «Ощад 24/7» безкоштовний? Маленьке уточнення: при першій же спробі сплати через «Ощад 24/7» вам підключать СМС-повідомлення, які вже не є безкоштовними. Але співробітники банку про це мовчать, поки сам не допитаєшся... А тим часом думка в Ощада все працює і працює: як би ще десь щось здерти? І креатив прискорюється: пройшло всього 3 місяці, як вже новина.З 01.07.2020 р. (за датами слідкуєте?) ввели комісію за запит по 0-800 залишку по картці! Хоча й раніше повторні запити протягом однієї доби були вже платні, а от тепер і за перший запит - вже 3 грн. Дайте-но відповідь на питання: який нормальний банк бере гроші за запит балансу телефоном? Райф? Правекс? Піреус? УкрСиб?... Ну що мовчите, не можете відповісти? Та невже тільки Ощад до цього додумався? І це - для соціальних карток, знов-таки!І що далі, якщо такими темпами рухатись? Комісія за те, що власник «Картки киянина» зайшов у відділення? За те, що звернувся до працівника банку?… Ще за що? При цьому випередити креативників з банку ніяк не вдається, десь-таки та й заскочить несподіванка у додаткових 3-5 грн. Бо тарифів на обслуговування соціальних карток на сайті банку немає. Телефонуємо, питаємо: чому? Відповідь: «Картки бувають різні, тому тарифи різні». Й що, ці різні – їх на сайті викласти не можна? І як ви самі, бідолашні, в них досі не заплутались???Повірте: сотні людей і далі обходили б цей банк десятою дорогою, якби не Картка киянина і не субсидії.«Мій банк, моя країна»…

И вишенка на тортик - не могут соскочить бывшие военные,отдавшие этому государству 25 лет своей жизни,должны только в этом банке получать свою пенсию и ожидать карточку от 3-х недель !!! Зашел в не Киевской области,нужен был пластик от Привата и доступ в п24,через 15 минут есть карта,через полчаса получил перевод,уже могу тратить! А где в этой сберкассе временные мгновенные карты для доступа к счету ???????????? Надо не только Пердов правления менять ,но и отношение к Клиенту и качеству услуг. Хорошо когда ты ВИП и тебе начальник отделение сам(!) привезет любую карточку,только чтобы свою премию получить,но это конечно зависит только от мотивации сотрудника И вишенка на тортик - не могут соскочить бывшие военные,отдавшие этому государству 25 лет своей жизни,должны только в этом банке получать свою пенсию и ожидать карточку от 3-х недель !!! Зашел в не Киевской области,нужен был пластик от Привата и доступ в п24,через 15 минут есть карта,через полчаса получил перевод,уже могу тратить! А где в этой сберкассе временные мгновенные карты для доступа к счету ???????????? Надо не только Пердов правления менять ,но и отношение к Клиенту и качеству услуг. Хорошо когда ты ВИП и тебе начальник отделение сам(!) привезет любую карточку,только чтобы свою премию получить,но это конечно зависит только от мотивации сотрудника никому не верю sens

Повідомлень: 12219 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 22:11 Re: Ощадбанк Категорически не согласен с предыдущими двумя постами. vadymbanker Повідомлень: 523 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 22:35 vadymbanker написав: Категорически не согласен с предыдущими двумя постами. Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.

Напишите свой отзыв,по сути,спс. Напишите свой отзыв,по сути,спс. никому не верю sens

Повідомлень: 12219 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 22:47 vadymbanker написав: Категорически не согласен с предыдущими двумя постами. Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.

Воно й з зрозуміло бо я раніше вже писав При цьому я жодним чином не претендую на ваше право любити кого вам заманеться. Певен в будь якій установі можна знайти щось гарне для невеликого кола осіб. На жаль це коло, як правило, дуже невелике. Воно й з зрозуміло бо я раніше вже писав viewtopic.php?p=5005876#p5005876 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 327 З нами з: 12.01.20 Подякував: 21 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 23:09 Re: Ощадбанк sens написав: vadymbanker написав: Категорически не согласен с предыдущими двумя постами. Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.

Напишите свой отзыв,по сути,спс. Напишите свой отзыв,по сути,спс. Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.

Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...

Надеюсь, более менее донес мысли. Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...Надеюсь, более менее донес мысли. vadymbanker Повідомлень: 523 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 23:44 Re: Ощадбанк vadymbanker написав: sens написав: vadymbanker написав: Категорически не согласен с предыдущими двумя постами. Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.

Напишите свой отзыв,по сути,спс. Напишите свой отзыв,по сути,спс. Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.

Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...

Надеюсь, более менее донес мысли. Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...Надеюсь, более менее донес мысли. никому не верю sens

Повідомлень: 12219 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 23:46 vadymbanker написав: sens написав: vadymbanker написав: Категорически не согласен с предыдущими двумя постами. Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.

Напишите свой отзыв,по сути,спс. Напишите свой отзыв,по сути,спс. Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.

Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...

Надеюсь, более менее донес мысли. Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...Надеюсь, более менее донес мысли.

По теме Ощада - карточный бизнес,вы ни одного плюса без альтернативного блокировки карт на 3 недели не озвучили . Про Пенсии-нет альтернативы,даже денежного перевода на Укрпочту,в конце концов я не могу оформить получить пенсию ни на одного члена семьи,только доп.карту к Моему счету и следовательно нет альтернативы даже моментальной карты. Про СЕП - я из привата за 3 грн также оплачивал крупные платежи,но ипотеку я оплачиваю без комиссии в самом банке. Учитывая фактор социальности заведения, необходимо быть универсальнее,тратить меньше времени на обслуживание одного клиента ,да и работу отделений следует продуманее организовывать - в твбв 15 окошек,на каждом написано виды операций,но даже админ в отделении не знает в каком окошке можно снять пенсию,в каком только оплатить коммунальные,чтобы выяснить не випу есть ли карта-надо выстоять очередь! И да,мне удобнее сидя обслуживаться ,а не стоять перед стойкой и рассказывать сколько я хочу внести евро на депозит,а кассир на все отделение - счет не видно,нужно купить авто страховку! По теме Ощада - карточный бизнес,вы ни одного плюса без альтернативного блокировки карт на 3 недели не озвучили . Про Пенсии-нет альтернативы,даже денежного перевода на Укрпочту,в конце концов я не могу оформить получить пенсию ни на одного члена семьи,только доп.карту к Моему счету и следовательно нет альтернативы даже моментальной карты. Про СЕП - я из привата за 3 грн также оплачивал крупные платежи,но ипотеку я оплачиваю без комиссии в самом банке. Учитывая фактор социальности заведения, необходимо быть универсальнее,тратить меньше времени на обслуживание одного клиента ,да и работу отделений следует продуманее организовывать - в твбв 15 окошек,на каждом написано виды операций,но даже админ в отделении не знает в каком окошке можно снять пенсию,в каком только оплатить коммунальные,чтобы выяснить не випу есть ли карта-надо выстоять очередь! И да,мне удобнее сидя обслуживаться ,а не стоять перед стойкой и рассказывать сколько я хочу внести евро на депозит,а кассир на все отделение - счет не видно,нужно купить авто страховку! никому не верю sens

Повідомлень: 12219 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1711171217131714> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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