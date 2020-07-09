sens написав:Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.
Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...
Надеюсь, более менее донес мысли.
По теме Ощада - карточный бизнес,вы ни одного плюса без альтернативного блокировки карт на 3 недели не озвучили . Про Пенсии-нет альтернативы,даже денежного перевода на Укрпочту,в конце концов я не могу оформить получить пенсию ни на одного члена семьи,только доп.карту к Моему счету и следовательно нет альтернативы даже моментальной карты. Про СЕП - я из привата за 3 грн также оплачивал крупные платежи,но ипотеку я оплачиваю без комиссии в самом банке. Учитывая фактор социальности заведения, необходимо быть универсальнее,тратить меньше времени на обслуживание одного клиента ,да и работу отделений следует продуманее организовывать - в твбв 15 окошек,на каждом написано виды операций,но даже админ в отделении не знает в каком окошке можно снять пенсию,в каком только оплатить коммунальные,чтобы выяснить не випу есть ли карта-надо выстоять очередь! И да,мне удобнее сидя обслуживаться ,а не стоять перед стойкой и рассказывать сколько я хочу внести евро на депозит,а кассир на все отделение - счет не видно,нужно купить авто страховку![/quote]Я вообще ни хрена не понял, что вы написали