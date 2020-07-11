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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1711171217131714 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 494 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 147 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 494 Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:03 Ощадбанк sens написав: vadymbanker написав: sens написав: [quote="5010431:vadymbanker"]Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.

Напишите свой отзыв,по сути,спс. Напишите свой отзыв,по сути,спс. Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.

Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...

Надеюсь, более менее донес мысли. Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...Надеюсь, более менее донес мысли.

По теме Ощада - карточный бизнес,вы ни одного плюса без альтернативного блокировки карт на 3 недели не озвучили . Про Пенсии-нет альтернативы,даже денежного перевода на Укрпочту,в конце концов я не могу оформить получить пенсию ни на одного члена семьи,только доп.карту к Моему счету и следовательно нет альтернативы даже моментальной карты. Про СЕП - я из привата за 3 грн также оплачивал крупные платежи,но ипотеку я оплачиваю без комиссии в самом банке. Учитывая фактор социальности заведения, необходимо быть универсальнее,тратить меньше времени на обслуживание одного клиента ,да и работу отделений следует продуманее организовывать - в твбв 15 окошек,на каждом написано виды операций,но даже админ в отделении не знает в каком окошке можно снять пенсию,в каком только оплатить коммунальные,чтобы выяснить не випу есть ли карта-надо выстоять очередь! И да,мне удобнее сидя обслуживаться ,а не стоять перед стойкой и рассказывать сколько я хочу внести евро на депозит,а кассир на все отделение - счет не видно,нужно купить авто страховку![/quote]Я вообще ни хрена не понял, что вы написали По теме Ощада - карточный бизнес,вы ни одного плюса без альтернативного блокировки карт на 3 недели не озвучили . Про Пенсии-нет альтернативы,даже денежного перевода на Укрпочту,в конце концов я не могу оформить получить пенсию ни на одного члена семьи,только доп.карту к Моему счету и следовательно нет альтернативы даже моментальной карты. Про СЕП - я из привата за 3 грн также оплачивал крупные платежи,но ипотеку я оплачиваю без комиссии в самом банке. Учитывая фактор социальности заведения, необходимо быть универсальнее,тратить меньше времени на обслуживание одного клиента ,да и работу отделений следует продуманее организовывать - в твбв 15 окошек,на каждом написано виды операций,но даже админ в отделении не знает в каком окошке можно снять пенсию,в каком только оплатить коммунальные,чтобы выяснить не випу есть ли карта-надо выстоять очередь! И да,мне удобнее сидя обслуживаться ,а не стоять перед стойкой и рассказывать сколько я хочу внести евро на депозит,а кассир на все отделение - счет не видно,нужно купить авто страховку![/quote]Я вообще ни хрена не понял, что вы написали vadymbanker Повідомлень: 527 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:48 vadymbanker написав: Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было

Ви стверджуєте, що випуск та обслуговування картки, підтримання роботи Ощад24/7 та міжбанківські перекази обходяться Ощаду безкоштовно (на противагу роботі ТСО) чи все ж Ощад порушує законодавство надаючи ці послуги клієнтам безкоштовно? Ви стверджуєте, що випуск та обслуговування картки, підтримання роботи Ощад24/7 та міжбанківські перекази обходяться Ощаду безкоштовно (на противагу роботі ТСО) чи все ж Ощад порушує законодавство надаючи ці послуги клієнтам безкоштовно? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4550 З нами з: 18.08.14 Подякував: 201 раз. Подякували: 550 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лип, 2020 01:15 Re: Ощадбанк klug написав: vadymbanker написав: Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было

Ви стверджуєте, що випуск та обслуговування картки, підтримання роботи Ощад24/7 та міжбанківські перекази обходяться Ощаду безкоштовно (на противагу роботі ТСО) чи все ж Ощад порушує законодавство надаючи ці послуги клієнтам безкоштовно? Ви стверджуєте, що випуск та обслуговування картки, підтримання роботи Ощад24/7 та міжбанківські перекази обходяться Ощаду безкоштовно (на противагу роботі ТСО) чи все ж Ощад порушує законодавство надаючи ці послуги клієнтам безкоштовно? Клиенты кладут деньги на карту, зачастую деньги на моб. сбережения не переводят, деньги(остатки) лежат на картах неделями или месяцами, это дает банку десятки если не сотни миллионов бесплатной ликвидности, что в свою очередь приносит Ощаду неплохой доход виде овернайт займов другим банкам, 7 дневные деп сертификаты нбу и тд.

Банк должен зарабатывать, должен быть успешным бизнесом, при этом быть гибким к условиям розничных продуктов. Клиенты кладут деньги на карту, зачастую деньги на моб. сбережения не переводят, деньги(остатки) лежат на картах неделями или месяцами, это дает банку десятки если не сотни миллионов бесплатной ликвидности, что в свою очередь приносит Ощаду неплохой доход виде овернайт займов другим банкам, 7 дневные деп сертификаты нбу и тд.Банк должен зарабатывать, должен быть успешным бизнесом, при этом быть гибким к условиям розничных продуктов. vadymbanker Повідомлень: 527 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лип, 2020 02:33 vadymbanker



мне кажется что многие банкиры в гос банках неадекватные.



Есть монобанк. Там п2п бесплатный и сеп. И тот же Альфа и приват даже 3грн стоит СЕП



Моно: Ibox прихват терминалы



Прийдеться пользоваться: Моно, Альфа, Прихват, форвард , УкрГаз, Сбербанк России мне кажется что многие банкиры в гос банках неадекватные.Есть монобанк. Там п2п бесплатный и сеп. И тот же Альфа и приват даже 3грн стоит СЕПМоно: Ibox прихват терминалыПрийдеться пользоваться: Моно, Альфа, Прихват, форвард , УкрГаз, Сбербанк России

http://goo.gl/XOrCSn Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑhttp://goo.gl/XOrCSn proftpd66

Повідомлень: 3272 З нами з: 22.12.16 Подякував: 230 раз. Подякували: 191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лип, 2020 07:45 proftpd66 написав: vadymbanker



мне кажется что многие банкиры в гос банках неадекватные.



Есть монобанк. Там п2п бесплатный и сеп. И тот же Альфа и приват даже 3грн стоит СЕП



Моно: Ibox прихват терминалы



Прийдеться пользоваться: Моно, Альфа, Прихват, форвард , УкрГаз, Сбербанк России мне кажется что многие банкиры в гос банках неадекватные.Есть монобанк. Там п2п бесплатный и сеп. И тот же Альфа и приват даже 3грн стоит СЕПМоно: Ibox прихват терминалыПрийдеться пользоваться: Моно, Альфа, Прихват, форвард , УкрГаз, Сбербанк России

Возможно "ощадбанковец" тогда тема банка и услуги будет закрыта,ты ему ссы в глаза , а он -…божья роса Возможно "ощадбанковец" тогда тема банка и услуги будет закрыта,ты ему ссы в глаза , а он -…божья роса никому не верю sens

Повідомлень: 12238 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 710 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:06 vadymbanker написав: klug написав: vadymbanker написав: Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было

Ви стверджуєте, що випуск та обслуговування картки, підтримання роботи Ощад24/7 та міжбанківські перекази обходяться Ощаду безкоштовно (на противагу роботі ТСО) чи все ж Ощад порушує законодавство надаючи ці послуги клієнтам безкоштовно? Ви стверджуєте, що випуск та обслуговування картки, підтримання роботи Ощад24/7 та міжбанківські перекази обходяться Ощаду безкоштовно (на противагу роботі ТСО) чи все ж Ощад порушує законодавство надаючи ці послуги клієнтам безкоштовно? Клиенты кладут деньги на карту, зачастую деньги на моб. сбережения не переводят, деньги(остатки) лежат на картах неделями или месяцами, это дает банку десятки если не сотни миллионов бесплатной ликвидности, что в свою очередь приносит Ощаду неплохой доход виде овернайт займов другим банкам, 7 дневные деп сертификаты нбу и тд.

Банк должен зарабатывать, должен быть успешным бизнесом, при этом быть гибким к условиям розничных продуктов. Клиенты кладут деньги на карту, зачастую деньги на моб. сбережения не переводят, деньги(остатки) лежат на картах неделями или месяцами, это дает банку десятки если не сотни миллионов бесплатной ликвидности, что в свою очередь приносит Ощаду неплохой доход виде овернайт займов другим банкам, 7 дневные деп сертификаты нбу и тд.Банк должен зарабатывать, должен быть успешным бизнесом, при этом быть гибким к условиям розничных продуктов.



Так заробляє Ощад чи ні сотні мільйонів на залишках на картках та ін.?

Якщо так, то чому не соромиться брати ще й по 3-5 грн. за один папірець із тих, хто має соціальні картки й отримує копійки?

І чому б Ощаду не перекривати витрати на обслуговування соціальних карток комісією з тих клієнтів, які мають змогу проплачувати по 3 млн. грн., заплативши 500 грн. комісії, і яких все влаштовує? Так заробляє Ощад чи ні сотні мільйонів на залишках на картках та ін.?Якщо так, то чому не соромиться брати ще й по 3-5 грн. за один папірець із тих, хто має соціальні картки й отримує копійки?І чому б Ощаду не перекривати витрати на обслуговування соціальних карток комісією з тих клієнтів, які мають змогу проплачувати по 3 млн. грн., заплативши 500 грн. комісії, і яких все влаштовує? furioso Повідомлень: 49 З нами з: 16.10.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:56 Re: Ощадбанк Приветствую. Про карту море кто то узнавал? 10грн - 1 бал, это 10%. А дальше балы как отоварить? Не пишут ******* valya

Повідомлень: 1261 З нами з: 31.10.12 Подякував: 272 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1711171217131714 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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