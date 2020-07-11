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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1711171217131714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:03

Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:
sens написав:[quote="5010431:vadymbanker"]Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.

Напишите свой отзыв,по сути,спс.
Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.
Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...
Надеюсь, более менее донес мысли.

По теме Ощада - карточный бизнес,вы ни одного плюса без альтернативного блокировки карт на 3 недели не озвучили . Про Пенсии-нет альтернативы,даже денежного перевода на Укрпочту,в конце концов я не могу оформить получить пенсию ни на одного члена семьи,только доп.карту к Моему счету и следовательно нет альтернативы даже моментальной карты. Про СЕП - я из привата за 3 грн также оплачивал крупные платежи,но ипотеку я оплачиваю без комиссии в самом банке. Учитывая фактор социальности заведения, необходимо быть универсальнее,тратить меньше времени на обслуживание одного клиента ,да и работу отделений следует продуманее организовывать - в твбв 15 окошек,на каждом написано виды операций,но даже админ в отделении не знает в каком окошке можно снять пенсию,в каком только оплатить коммунальные,чтобы выяснить не випу есть ли карта-надо выстоять очередь! И да,мне удобнее сидя обслуживаться ,а не стоять перед стойкой и рассказывать сколько я хочу внести евро на депозит,а кассир на все отделение - счет не видно,нужно купить авто страховку![/quote]Я вообще ни хрена не понял, что вы написали
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:48

  vadymbanker написав:Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было

Ви стверджуєте, що випуск та обслуговування картки, підтримання роботи Ощад24/7 та міжбанківські перекази обходяться Ощаду безкоштовно (на противагу роботі ТСО) чи все ж Ощад порушує законодавство надаючи ці послуги клієнтам безкоштовно?
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 01:15

Re: Ощадбанк

klug написав:
  vadymbanker написав:Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было

Ви стверджуєте, що випуск та обслуговування картки, підтримання роботи Ощад24/7 та міжбанківські перекази обходяться Ощаду безкоштовно (на противагу роботі ТСО) чи все ж Ощад порушує законодавство надаючи ці послуги клієнтам безкоштовно?
Клиенты кладут деньги на карту, зачастую деньги на моб. сбережения не переводят, деньги(остатки) лежат на картах неделями или месяцами, это дает банку десятки если не сотни миллионов бесплатной ликвидности, что в свою очередь приносит Ощаду неплохой доход виде овернайт займов другим банкам, 7 дневные деп сертификаты нбу и тд.
Банк должен зарабатывать, должен быть успешным бизнесом, при этом быть гибким к условиям розничных продуктов.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 02:33

vadymbanker

мне кажется что многие банкиры в гос банках неадекватные.

Есть монобанк. Там п2п бесплатный и сеп. И тот же Альфа и приват даже 3грн стоит СЕП

Моно: Ibox прихват терминалы

Прийдеться пользоваться: Моно, Альфа, Прихват, форвард , УкрГаз, Сбербанк России :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 07:45

  proftpd66 написав:vadymbanker

мне кажется что многие банкиры в гос банках неадекватные.

Есть монобанк. Там п2п бесплатный и сеп. И тот же Альфа и приват даже 3грн стоит СЕП

Моно: Ibox прихват терминалы

Прийдеться пользоваться: Моно, Альфа, Прихват, форвард , УкрГаз, Сбербанк России :lol:

Возможно "ощадбанковец" тогда тема банка и услуги будет закрыта,ты ему ссы в глаза , а он -…божья роса
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:06

  vadymbanker написав:
klug написав:
  vadymbanker написав:Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было

Ви стверджуєте, що випуск та обслуговування картки, підтримання роботи Ощад24/7 та міжбанківські перекази обходяться Ощаду безкоштовно (на противагу роботі ТСО) чи все ж Ощад порушує законодавство надаючи ці послуги клієнтам безкоштовно?
Клиенты кладут деньги на карту, зачастую деньги на моб. сбережения не переводят, деньги(остатки) лежат на картах неделями или месяцами, это дает банку десятки если не сотни миллионов бесплатной ликвидности, что в свою очередь приносит Ощаду неплохой доход виде овернайт займов другим банкам, 7 дневные деп сертификаты нбу и тд.
Банк должен зарабатывать, должен быть успешным бизнесом, при этом быть гибким к условиям розничных продуктов.


Так заробляє Ощад чи ні сотні мільйонів на залишках на картках та ін.?
Якщо так, то чому не соромиться брати ще й по 3-5 грн. за один папірець із тих, хто має соціальні картки й отримує копійки? :oops:
І чому б Ощаду не перекривати витрати на обслуговування соціальних карток комісією з тих клієнтів, які мають змогу проплачувати по 3 млн. грн., заплативши 500 грн. комісії, і яких все влаштовує? :shock:
furioso
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:56

Re: Ощадбанк

Приветствую. Про карту море кто то узнавал? 10грн - 1 бал, это 10%. А дальше балы как отоварить? Не пишут
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:25

Re: Ощадбанк

valya,
https://bonus.oschadbank.ua/topic/rules

5.1.1. Бонуси нараховуються після реєстрації картки в програмі:
— 1 бонус зараховується за кожні 10 грн,
— списання 1 бонусу = 0.10 грн
А дальше пока ожидать с моря погоды.)
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