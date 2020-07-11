sens написав:

vadymbanker написав: sens написав: [quote="5010431:vadymbanker"]Категорически не согласен с предыдущими двумя постами.

Напишите свой отзыв,по сути,спс. Напишите свой отзыв,по сути,спс.

Касательно комиссий, - ТСО стоят денег, их обслуживание, поддержка, ремонт, инкассация, тоже стоят денег, следовательно Банку запрещено законом! предоставлять услуги(оплата через ТСО) ниже её себестоимости. Открывайте бесплатную Моя Картка, к ней бесплатное ощад24/7, пополняйте бесплатно карту ЛЮБЫМ способ и оплачивайте через ощад24/7 по свободным реквизитам любые услуги без комиссии(создав один раз шаблон), очень удобно, ни разу проблем не было, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.Касательно военных, когда писался и принимался соотвествующий закон(указан в изначальном посте), ощадбанк был единственный государственный банк с разветвленной сетью, пенсии военных по своей сути являются выплаты специального назначения(которые выплачиваются из бюджета страны, а не пенсионного фонда, по отдельным ведомостям), это люди - в отставке, бывшие разведчики, контрразведчики, сотрдники сбу, охрана президента и тд., выплата через Ощад ПРЕЖДЕ всего для самой физической защиты этих людей, их персональных данных, членов их семей, понимаю гарантии конечно 100% нет, что утечки данных не будет, но всё же она выше чем выплаивать через втб банк, сбербанк россии, альфа банк и тд. Логично, дать привату возможность так же выплачивать данные пенсии, но сегодня он державний, завтра нет...Надеюсь, более менее донес мысли.