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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 20:18
Sungsam написав: valya написав:
Благодарю. 1% - в сад
Де Ви тут примудрились 1% побачити?
Наверное от сюда - з 10грн 1бонус, з 1бонусу 0,1грн
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valya
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