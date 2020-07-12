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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 20:18

  Sungsam написав:
  valya написав:Благодарю. 1% - в сад

Де Ви тут примудрились 1% побачити?

Наверное от сюда - з 10грн 1бонус, з 1бонусу 0,1грн
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:44

Re: Ощадбанк

  valya написав:Наверное от сюда - з 10грн 1бонус, з 1бонусу 0,1грн

Нічого не зрозумів! Це Ви визнали помилку, чи намагаєтесь довести свою правоту?
А втім, байдуже.
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:47

100 грн = 10 бонусів = 1 грн = 1%. Правильно?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:48

  Sungsam написав:
  valya написав:Наверное от сюда - з 10грн 1бонус, з 1бонусу 0,1грн

Нічого не зрозумів! Це Ви визнали помилку, чи намагаєтесь довести свою правоту?
А втім, байдуже.

Давайте Вашу цифірь.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34024
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:00

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:100 грн = 10 бонусів = 1 грн = 1%. Правильно?

  Квесторе_поверніться написав:Давайте Вашу цифірь.

Вибачте, мабуть таки я неправий!
Ось цю фразу в початковому пості:
— списання 1 бонусу = 0.10 грн

я сприйняв так - "при оплаті 1 грн. бонусів - комісія 0.10 грн".
В своє виправдання :) зазначу, що у мене за посиланням https://bonus.oschadbank.ua/topic/rules немає жодних умов
Sungsam
 
Повідомлень: 145
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Подякував: 23 раз.
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