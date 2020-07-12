Наверное от сюда - з 10грн 1бонус, з 1бонусу 0,1грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 20:18
Наверное от сюда - з 10грн 1бонус, з 1бонусу 0,1грн
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Додано: Нед 12 лип, 2020 21:44
Re: Ощадбанк
Додано: Нед 12 лип, 2020 21:47
100 грн = 10 бонусів = 1 грн = 1%. Правильно?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 лип, 2020 21:48
Давайте Вашу цифірь.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 лип, 2020 22:00
Re: Ощадбанк
Вибачте, мабуть таки я неправий!
Ось цю фразу в початковому пості:
я сприйняв так - "при оплаті 1 грн. бонусів - комісія 0.10 грн".
В своє виправдання зазначу, що у мене за посиланням
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