Наверное от сюда - з 10грн 1бонус, з 1бонусу 0,1грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 20:18
Наверное от сюда - з 10грн 1бонус, з 1бонусу 0,1грн
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Додано: Нед 12 лип, 2020 21:44
Re: Ощадбанк
Додано: Нед 12 лип, 2020 21:47
100 грн = 10 бонусів = 1 грн = 1%. Правильно?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 лип, 2020 21:48
Давайте Вашу цифірь.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 лип, 2020 22:00
Re: Ощадбанк
Вибачте, мабуть таки я неправий!
Ось цю фразу в початковому пості:
я сприйняв так - "при оплаті 1 грн. бонусів - комісія 0.10 грн".
В своє виправдання зазначу, що у мене за посиланням
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:25
Хроніка ненажерливості.
Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World). Запити в 3 відділеннях та 4 дзвінки на горячу лінію ситуацію не прояснили, версії від "нема комісії" до "по пенсійним картам - 1000 грн безготівковими розрахунками (звідки ця цифра 1000 грн - ніхто не знає. Крім того, чи є ця комісія по картам Киянина - не знають. Також питання про річне обслуговування 120 грн за муніципальні картки (в тому числі Киянина) - чи для всіх це карт. У ФБ пенсіонери вже виставляли скани списання після 7 липня з пенсії 25 грн (комісія за обслуговування рахунку), карти прості, не преміальні. Якщо у людини пенсія ніжче 3000грн, їй треба ще доложити свої на картку, щоб 25 грн не списали? для цієї категорії людей 25 грн суттєва сума, а проводити безготівкові платежі на 3000 не всі можуть.
Додано: Пон 13 лип, 2020 13:40
Re: Ощадбанк
«Ощадбанк» не выдает горожанам «Карту житомирянина»: требуют перевести зарплату или пенсию в их банк.
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