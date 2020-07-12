Додано: Пон 13 лип, 2020 12:25

Хроніка ненажерливості.

Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World). Запити в 3 відділеннях та 4 дзвінки на горячу лінію ситуацію не прояснили, версії від "нема комісії" до "по пенсійним картам - 1000 грн безготівковими розрахунками (звідки ця цифра 1000 грн - ніхто не знає. Крім того, чи є ця комісія по картам Киянина - не знають. Також питання про річне обслуговування 120 грн за муніципальні картки (в тому числі Киянина) - чи для всіх це карт. У ФБ пенсіонери вже виставляли скани списання після 7 липня з пенсії 25 грн (комісія за обслуговування рахунку), карти прості, не преміальні. Якщо у людини пенсія ніжче 3000грн, їй треба ще доложити свої на картку, щоб 25 грн не списали? для цієї категорії людей 25 грн суттєва сума, а проводити безготівкові платежі на 3000 не всі можуть.