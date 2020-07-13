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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1713171417151716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:24

  Sanio написав:
  iov написав:Хроніка ненажерливості.
Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World).

Цікавився цим питанням. Запевнили, що для пенсійних карток MC Debit щомісяна комісія не встановлюється.

Если выдана бесплатная карта шо социальная, шо депозитная, шо МК то для неё НЕТ условной абонки ни 25 ни 300грн...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 01:05

  balance написав:а ця кредитка more вона платна чи безкоштовна? а то в додатку пише 100 грн, а сайті 0 грн за відкриття. де правду шукати?

Випуск - безкоштовно. А/плата 25 грн в місяць, якщо покупки в місяць менше 3000 грн.
Запропонували це "ноу-хау" з лімітом 0 грн і одразу були відправлені відпочивати...
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:25

  clientage написав:
  Sanio написав:
  iov написав:Хроніка ненажерливості.
Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World).

Цікавився цим питанням. Запевнили, що для пенсійних карток MC Debit щомісяна комісія не встановлюється.

Если выдана бесплатная карта шо социальная, шо депозитная, шо МК то для неё НЕТ условной абонки ни 25 ни 300грн...

Не треба так безапеляційно...
З реалій життя - "безкоштовна" пенсійна картка (World) - щомісячна плата в 25 грн. є.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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