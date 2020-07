Додано: Вів 14 лип, 2020 14:25

clientage написав: Sanio написав: iov написав: Хроніка ненажерливості.

Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World). Хроніка ненажерливості.Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World).

Цікавився цим питанням. Запевнили, що для пенсійних карток MC Debit щомісяна комісія не встановлюється. Цікавився цим питанням. Запевнили, що для пенсійних карток MC Debit щомісяна комісія не встановлюється.

Если выдана бесплатная карта шо социальная, шо депозитная, шо МК то для неё НЕТ условной абонки ни 25 ни 300грн... Если выдана бесплатная карта шо социальная, шо депозитная, шо МК то для неё НЕТ условной абонки ни 25 ни 300грн...

Не треба так безапеляційно...

З реалій життя - "безкоштовна" пенсійна картка (World) - щомісячна плата в 25 грн. є. Не треба так безапеляційно...З реалій життя - "безкоштовна" пенсійна картка (World) - щомісячна плата в 25 грн. є.

