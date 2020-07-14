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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1713171417151716 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 494 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 147 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 494 Додано: Пон 13 лип, 2020 22:24 Sanio написав: iov написав: Хроніка ненажерливості.

Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World). Хроніка ненажерливості.Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World).

Цікавився цим питанням. Запевнили, що для пенсійних карток MC Debit щомісяна комісія не встановлюється. Цікавився цим питанням. Запевнили, що для пенсійних карток MC Debit щомісяна комісія не встановлюється.

Если выдана бесплатная карта шо социальная, шо депозитная, шо МК то для неё НЕТ условной абонки ни 25 ни 300грн... Если выдана бесплатная карта шо социальная, шо депозитная, шо МК то для неё НЕТ условной абонки ни 25 ни 300грн... ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 31906 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2535 раз. Подякували: 3719 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 01:05 balance написав: а ця кредитка more вона платна чи безкоштовна? а то в додатку пише 100 грн, а сайті 0 грн за відкриття. де правду шукати? а ця кредитка more вона платна чи безкоштовна? а то в додатку пише 100 грн, а сайті 0 грн за відкриття. де правду шукати?

Випуск - безкоштовно. А/плата 25 грн в місяць, якщо покупки в місяць менше 3000 грн.

Запропонували це "ноу-хау" з лімітом 0 грн і одразу були відправлені відпочивати... Випуск - безкоштовно. А/плата 25 грн в місяць, якщо покупки в місяць менше 3000 грн.Запропонували це "ноу-хау" з лімітом 0 грн і одразу були відправлені відпочивати... anikola13 Повідомлень: 856 З нами з: 08.02.13 Подякував: 101 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 14:25 clientage написав: Sanio написав: iov написав: Хроніка ненажерливості.

Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World). Хроніка ненажерливості.Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World).

Цікавився цим питанням. Запевнили, що для пенсійних карток MC Debit щомісяна комісія не встановлюється. Цікавився цим питанням. Запевнили, що для пенсійних карток MC Debit щомісяна комісія не встановлюється.

Если выдана бесплатная карта шо социальная, шо депозитная, шо МК то для неё НЕТ условной абонки ни 25 ни 300грн... Если выдана бесплатная карта шо социальная, шо депозитная, шо МК то для неё НЕТ условной абонки ни 25 ни 300грн...

Не треба так безапеляційно...

З реалій життя - "безкоштовна" пенсійна картка (World) - щомісячна плата в 25 грн. є. Не треба так безапеляційно...З реалій життя - "безкоштовна" пенсійна картка (World) - щомісячна плата в 25 грн. є. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1313 З нами з: 07.10.09 Подякував: 287 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 16:26

Это социалка?

Или просто менагер ненавязчиво впарил под депозит патамуша его объем позволял?

Аааа, эт старший командный состав )

Ну тада эт не пенсия, а ПЕНСИЯ ) Она участвует в Риводсе Мастера?Это социалка?Или просто менагер ненавязчиво впарил под депозит патамуша его объем позволял?Аааа, эт старший командный состав )Ну тада эт не пенсия, а ПЕНСИЯ ) ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 31906 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2535 раз. Подякували: 3719 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 16:37 clientage написав: Она участвует в Риводсе Мастера?

Это социалка?

Или просто менагер ненавязчиво впарил под депозит патамуша его объем позволял?

Аааа, эт старший командный состав )

Ну тада эт не пенсия, а ПЕНСИЯ ) Она участвует в Риводсе Мастера?Это социалка?Или просто менагер ненавязчиво впарил под депозит патамуша его объем позволял?Аааа, эт старший командный состав )Ну тада эт не пенсия, а ПЕНСИЯ ) вы не видели судейских пенсий вы не видели судейских пенсий никому не верю sens

Повідомлень: 12252 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 711 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 17:33 vadymbanker написав: , оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.

, , оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.

там же вроде неподнимаемый лимит был 150к в день \ 400к в месяц там же вроде неподнимаемый лимит был 150к в день \ 400к в месяц J Повідомлень: 4909 З нами з: 19.01.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лип, 2020 00:46 clientage написав: Она участвует в Риводсе Мастера?

Это социалка?

Или просто менагер ненавязчиво впарил под депозит патамуша его объем позволял?

Аааа, эт старший командный состав )

Ну тада эт не пенсия, а ПЕНСИЯ ) Она участвует в Риводсе Мастера?Это социалка?Или просто менагер ненавязчиво впарил под депозит патамуша его объем позволял?Аааа, эт старший командный состав )Ну тада эт не пенсия, а ПЕНСИЯ )

Схоже, Ви праві. У людини з такою карткою були "такі" ("правильного" обсягу) депо. "Заохотили" карткою World (була заміна попередньої, "простішої", строк дії якої добіг кінця). Схоже, Ви праві. У людини з такою карткою були "такі" ("правильного" обсягу) депо. "Заохотили" карткою World (була заміна попередньої, "простішої", строк дії якої добіг кінця). “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1313 З нами з: 07.10.09 Подякував: 287 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лип, 2020 01:12 Ощадбанк J написав: vadymbanker написав: , оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.

, , оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило.

там же вроде неподнимаемый лимит был 150к в день \ 400к в месяц там же вроде неподнимаемый лимит был 150к в день \ 400к в месяц Первый раз слышу, про 150к/400к, вот что написано в ощад24: Сума операцій з рахунку не може перевищувати 50 000 грн. на добу, для зміни ліміту зателефонуйте до Контакт- центру 0-800-210-800. Платежі, здійснені до 15:00 (крім вихідних/святкових днів), відправляються поточного дня, після 15:00 або у вихідні/святкові дні - наступного робочого дня.



Самое интересное провел платеж ночью, как видите, люболю ночью работать, оператор слега по тембру голоса было понятно, запереживал, но лимит всё-таки поднял, всевозможные вопросы меня спросил, остаток на карте, последние транзакции и их суммы и тд. Честно надо сказать, я бы на его месте в 2:30 ночи не поднял лимит на проведение платежа в 3 млн. грн., какой бы вип клиент не звонил... Первый раз слышу, про 150к/400к, вот что написано в ощад24: Сума операцій з рахунку не може перевищувати 50 000 грн. на добу, для зміни ліміту зателефонуйте до Контакт- центру 0-800-210-800. Платежі, здійснені до 15:00 (крім вихідних/святкових днів), відправляються поточного дня, після 15:00 або у вихідні/святкові дні - наступного робочого дня.Самое интересное провел платеж ночью, как видите, люболю ночью работать, оператор слега по тембру голоса было понятно, запереживал, но лимит всё-таки поднял, всевозможные вопросы меня спросил, остаток на карте, последние транзакции и их суммы и тд. Честно надо сказать, я бы на его месте в 2:30 ночи не поднял лимит на проведение платежа в 3 млн. грн., какой бы вип клиент не звонил... vadymbanker Повідомлень: 530 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1713171417151716 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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