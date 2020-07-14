iov написав:Хроніка ненажерливості. Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World).
Цікавився цим питанням. Запевнили, що для пенсійних карток MC Debit щомісяна комісія не встановлюється.
Если выдана бесплатная карта шо социальная, шо депозитная, шо МК то для неё НЕТ условной абонки ни 25 ни 300грн...
iov написав:Хроніка ненажерливості. Підкажить хто в темі. Нові (чинні) тарифи для СОЦІАЛЬНИХ карт. Введена щомісяіна комісія 25 грн. Умови її несплати - безготівкові операції по карті на суму більш ніж 3000 грн в місяць. Є графа "не встановлюється" - ніхто в Ощаді не може пояснити, для яких пенсійних карт встановлюється ця коміссія, для яких ні (і там і там категорія карт MC Debit World).
Цікавився цим питанням. Запевнили, що для пенсійних карток MC Debit щомісяна комісія не встановлюється.
Если выдана бесплатная карта шо социальная, шо депозитная, шо МК то для неё НЕТ условной абонки ни 25 ни 300грн...
Не треба так безапеляційно... З реалій життя - "безкоштовна" пенсійна картка (World) - щомісячна плата в 25 грн. є.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
clientage написав:Она участвует в Риводсе Мастера? Это социалка? Или просто менагер ненавязчиво впарил под депозит патамуша его объем позволял? Аааа, эт старший командный состав ) Ну тада эт не пенсия, а ПЕНСИЯ )
clientage написав:Она участвует в Риводсе Мастера? Это социалка? Или просто менагер ненавязчиво впарил под депозит патамуша его объем позволял? Аааа, эт старший командный состав ) Ну тада эт не пенсия, а ПЕНСИЯ )
Схоже, Ви праві. У людини з такою карткою були "такі" ("правильного" обсягу) депо. "Заохотили" карткою World (була заміна попередньої, "простішої", строк дії якої добіг кінця).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
vadymbanker написав:, оплатил я один раз 3 млн грн, через ощад24, заплатив 500грн комиссию, меня всё устроило. ,
там же вроде неподнимаемый лимит был 150к в день \ 400к в месяц
Первый раз слышу, про 150к/400к, вот что написано в ощад24: Сума операцій з рахунку не може перевищувати 50 000 грн. на добу, для зміни ліміту зателефонуйте до Контакт- центру 0-800-210-800. Платежі, здійснені до 15:00 (крім вихідних/святкових днів), відправляються поточного дня, після 15:00 або у вихідні/святкові дні - наступного робочого дня.
Самое интересное провел платеж ночью, как видите, люболю ночью работать, оператор слега по тембру голоса было понятно, запереживал, но лимит всё-таки поднял, всевозможные вопросы меня спросил, остаток на карте, последние транзакции и их суммы и тд. Честно надо сказать, я бы на его месте в 2:30 ночи не поднял лимит на проведение платежа в 3 млн. грн., какой бы вип клиент не звонил...