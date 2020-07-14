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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1714171517161717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:56

Re: Ощадбанк

Выделили "персонального менеджера".
Кто знает, какие критерии выделения подобного блага?

Пока в голову пришёл только заканчивающийся депо.
Даже голд карт нет.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:03

  Alpha1251 написав:Выделили "персонального менеджера".
Кто знает, какие критерии выделения подобного блага?

Пока в голову пришёл только заканчивающийся депо.
Даже голд карт нет.

При обороте от 100К/мес могут выделить ПерсМена
Но могут и просто так типавыделить, но так, шо до того ПерсМена просто не дозвониться :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:27

Re: Ощадбанк

  Alpha1251 написав:Выделили "персонального менеджера".

Тупая калька с Примата.
Смысла в принципе никакго.
Ну может польстить чьему-то самолюбию.
Наверное следующий шаг Gold-клуб Ощадбанка :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:12

Re: Ощадбанк

Оборотов нет. Карты лежат с былых времен.

Вот и думаю, тупая калька или персональный уговариватель "ну не незабираааайте" :)
А то год депо пролежал, было тихо, а под конец возникло "нетипичное поведение" со стороны банка
Alpha1251
 
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