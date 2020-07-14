Выделили "персонального менеджера".
Кто знает, какие критерии выделения подобного блага?
Пока в голову пришёл только заканчивающийся депо.
Даже голд карт нет.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:56
Re: Ощадбанк
Выделили "персонального менеджера".
Кто знает, какие критерии выделения подобного блага?
Пока в голову пришёл только заканчивающийся депо.
Даже голд карт нет.
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:03
При обороте от 100К/мес могут выделить ПерсМена
Но могут и просто так типавыделить, но так, шо до того ПерсМена просто не дозвониться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:27
Re: Ощадбанк
Тупая калька с Примата.
Смысла в принципе никакго.
Ну может польстить чьему-то самолюбию.
Наверное следующий шаг Gold-клуб Ощадбанка
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:12
Re: Ощадбанк
Оборотов нет. Карты лежат с былых времен.
Вот и думаю, тупая калька или персональный уговариватель "ну не незабираааайте"
А то год депо пролежал, было тихо, а под конец возникло "нетипичное поведение" со стороны банка
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