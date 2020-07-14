Выделили "персонального менеджера".
Кто знает, какие критерии выделения подобного блага?
Пока в голову пришёл только заканчивающийся депо.
Даже голд карт нет.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:56
Re: Ощадбанк
Выделили "персонального менеджера".
Кто знает, какие критерии выделения подобного блага?
Пока в голову пришёл только заканчивающийся депо.
Даже голд карт нет.
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:03
При обороте от 100К/мес могут выделить ПерсМена
Но могут и просто так типавыделить, но так, шо до того ПерсМена просто не дозвониться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:27
Re: Ощадбанк
Тупая калька с Примата.
Смысла в принципе никакго.
Ну может польстить чьему-то самолюбию.
Наверное следующий шаг Gold-клуб Ощадбанка
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:12
Re: Ощадбанк
Оборотов нет. Карты лежат с былых времен.
Вот и думаю, тупая калька или персональный уговариватель "ну не незабираааайте"
А то год депо пролежал, было тихо, а под конец возникло "нетипичное поведение" со стороны банка
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:52
Re: Ощадбанк
Вопрос не в персональном менеджере, а в том, как найти отзывчивого, добросовестного специалиста отделения или начальника отделения, который будет лично вас обслуживать, всеми вопросами лично заниматься, всё для вас заполнять, узнавать, добиваться.
Попробуйте наладить с кем-то контакт, коробка конфет(или бутылка коньяка если мужчина, хотя что кому направится...) и крупный вклад всегда не лишние в данном деле.
Ощад лучший по соотношению стабильности, надежности, розничным продуктам и тарифам.
Хотя со ставками по вкладам, уже интерес сильно падает, становятся ставки символические.
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:53
Re: Ощадбанк
Это наверное когда еще полностью бесплатный исходящий сэп был, чтоб не занимались обналом и тому подобным. Но уже давно, без ограничения по сумме..
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:47
Персональный будет,даже если принесете в конце месяца на срок для плана. Увы ,денег не хватит чтобы каждый месяц выручать самый стабильный банк
никому не верю
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:51
[quote="5014290:vadymbanker"][quote="clientage"][quote="5014080:vadymbanker"]вот что написано в ощад24[/quote]
раньше там еще было указано, шо максимальный лимит 300К/дн/мес
Щас такое ограничение НЕ указано[/quote]Это наверное когда еще полностью бесплатный исходящий сэп был, чтоб не занимались обналом и тому подобным. Но уже давно, без ограничения по сумме..[/quote]
В эпоху мелких сумм на депо,я полугодовые пополнял,теперь есть прозапас под 14% до конца года,вот туда поплывет масса,и да УкрГАЗ Банк тоже государственный и СЕП в нем бесплатный . Сам суммы в 3 ляма не кидал,но работник Банка уже научились работать слаженно с нотариусом с выгодой для Клиента,и это не перс.манагер.
никому не верю
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