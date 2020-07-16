Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:54

Доброе утро. С этого месяца какие то изменения вступили в силу для того, чтобы узнать баланс по пенсионной карты. То есть дозвон на 0800 стал платным. Как сейчас без комиссии узнать остаток?

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