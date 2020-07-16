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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:39
Квесторе_поверніться , раніше без комісії можна було дізнатися залишок через дзвінок на 0800. З липня начебто ввели комісію.
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