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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:39
Квесторе_поверніться , раніше без комісії можна було дізнатися залишок через дзвінок на 0800. З липня начебто ввели комісію.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:01
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:18
0800 платний? єта шото новое
0900 платні, 800 мають бути безоплатні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:29
Re: Ощадбанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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