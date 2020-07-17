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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:39
Квесторе_поверніться , раніше без комісії можна було дізнатися залишок через дзвінок на 0800. З липня начебто ввели комісію.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:01
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:18
0800 платний? єта шото новое
0900 платні, 800 мають бути безоплатні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:29
Re: Ощадбанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:48
greenozon сам дзвінок безплатний. Платною є саме послуга "взнавання балансу по картці". Тобто хочеш баланс? - натисни умовно "1" і при цьому з твого карткового рахунку копійчина піде на утримання нового "пишного" голови правління ОБ
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:54
Шикарно. Такое впечатление, что тарифы у ощада разрабатывают геронтофобы.
"ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ,
що надаються за поточним рахунком з використанням платіжної картки"
4.4. Надання повідомлень про залишок коштів на рахунку:
- у касі/банкоматі/ІПТ Банку: перший запит на добу-безкоштовно, 3 грн. кожний наступний
- Контакт-центрі (в т.ч. через IVR) Банку :3 грн.(кожний запит)
- у банкоматі іншого банку: 5 грн.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:24
Re: Ощадбанк
Один раз в сутки бесплатно через телеграм бот
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