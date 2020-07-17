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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:39

Квесторе_поверніться , раніше без комісії можна було дізнатися залишок через дзвінок на 0800. З липня начебто ввели комісію.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:01

  _PORT_UA написав:Доброе утро. С этого месяца какие то изменения вступили в силу для того, чтобы узнать баланс по пенсионной карты. То есть дозвон на 0800 стал платным. Как сейчас без комиссии узнать остаток?

в телеграм-боте (на 0800 об этом говорят)
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:18

0800 платний? єта шото новое
0900 платні, 800 мають бути безоплатні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:29

Re: Ощадбанк

  sola написав:в телеграм-боте
можна подивитись залишок на карті?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:48

greenozon сам дзвінок безплатний. Платною є саме послуга "взнавання балансу по картці". Тобто хочеш баланс? - натисни умовно "1" і при цьому з твого карткового рахунку копійчина піде на утримання нового "пишного" голови правління ОБ
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:54

  Alien написав:greenozon сам дзвінок безплатний. Платною є саме послуга "взнавання балансу по картці". Тобто хочеш баланс? - натисни умовно "1" і при цьому з твого карткового рахунку копійчина піде на утримання нового "пишного" голови правління ОБ

Шикарно. Такое впечатление, что тарифы у ощада разрабатывают геронтофобы.
"ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ,
що надаються за поточним рахунком з використанням платіжної картки"
4.4. Надання повідомлень про залишок коштів на рахунку:
- у касі/банкоматі/ІПТ Банку: перший запит на добу-безкоштовно, 3 грн. кожний наступний
- Контакт-центрі (в т.ч. через IVR) Банку :3 грн.(кожний запит)
- у банкоматі іншого банку: 5 грн.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:24

Re: Ощадбанк

Bosstone написав:
  Alien написав:greenozon сам дзвінок безплатний. Платною є саме послуга "взнавання балансу по картці". Тобто хочеш баланс? - натисни умовно "1" і при цьому з твого карткового рахунку копійчина піде на утримання нового "пишного" голови правління ОБ

Шикарно. Такое впечатление, что тарифы у ощада разрабатывают геронтофобы.
"ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ,
що надаються за поточним рахунком з використанням платіжної картки"
4.4. Надання повідомлень про залишок коштів на рахунку:
- у касі/банкоматі/ІПТ Банку: перший запит на добу-безкоштовно, 3 грн. кожний наступний
- Контакт-центрі (в т.ч. через IVR) Банку :3 грн.(кожний запит)
- у банкоматі іншого банку: 5 грн.
Один раз в сутки бесплатно через телеграм бот
vadymbanker
 
Повідомлень: 535
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
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