Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:39

Квесторе_поверніться , раніше без комісії можна було дізнатися залишок через дзвінок на 0800. З липня начебто ввели комісію.

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