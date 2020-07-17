В чём проблема, в банкомате/кассе, один раз в сутки просмотр баланс бесплатный, тому же пенсионеру.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:59
Re: Ощадбанк
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:55
Проблемы по существу нет. Но подойдите к любому отделению Ощада, посмотрите на очередь. Увидеть человека моложе 60 - большая редкость. В основном - 70+. Учитывая ориентацию банка на пожилых пенсионеров, устанавливать комиссию за повторный запрос остатка на пенсионном счете как бы немного подло, не считаете?
А вообще, полезно было бы посмотреть выжимку из "IS Card", или чем Вы там пользуетесь, о количестве повторных запросов, и информацию о сумме полученных за это средств и реальных затратах на эти проведенные операции. А то это очень похоже на "не читал, но осуждаю".
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