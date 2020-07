Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1716171717181719 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 494 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 147 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 494 Додано: Суб 18 лип, 2020 10:59 Re: Ощадбанк Alien написав: vadymbanker написав: Один раз в сутки бесплатно через телеграм бот Один раз в сутки бесплатно через телеграм бот Ага. Лишилось лише уточнити, яка частка пенсіонерів категорії 70+ користується месенджерами взагалі і телеграм зокрема Ага. Лишилось лише уточнити, яка частка пенсіонерів категорії 70+ користується месенджерами взагалі і телеграм зокрема В чём проблема, в банкомате/кассе, один раз в сутки просмотр баланс бесплатный, тому же пенсионеру. В чём проблема, в банкомате/кассе, один раз в сутки просмотр баланс бесплатный, тому же пенсионеру. vadymbanker Повідомлень: 539 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 11:55 vadymbanker написав: Alien написав: vadymbanker написав: Один раз в сутки бесплатно через телеграм бот Один раз в сутки бесплатно через телеграм бот Ага. Лишилось лише уточнити, яка частка пенсіонерів категорії 70+ користується месенджерами взагалі і телеграм зокрема Ага. Лишилось лише уточнити, яка частка пенсіонерів категорії 70+ користується месенджерами взагалі і телеграм зокрема В чём проблема, в банкомате/кассе, один раз в сутки просмотр баланс бесплатный, тому же пенсионеру. В чём проблема, в банкомате/кассе, один раз в сутки просмотр баланс бесплатный, тому же пенсионеру.

Проблемы по существу нет. Но подойдите к любому отделению Ощада, посмотрите на очередь. Увидеть человека моложе 60 - большая редкость. В основном - 70+. Учитывая ориентацию банка на пожилых пенсионеров, устанавливать комиссию за повторный запрос остатка на пенсионном счете как бы немного подло, не считаете?

А вообще, полезно было бы посмотреть выжимку из "IS Card", или чем Вы там пользуетесь, о количестве повторных запросов, и информацию о сумме полученных за это средств и реальных затратах на эти проведенные операции. А то это очень похоже на "не читал, но осуждаю". Проблемы по существу нет. Но подойдите к любому отделению Ощада, посмотрите на очередь. Увидеть человека моложе 60 - большая редкость. В основном - 70+. Учитывая ориентацию банка на пожилых пенсионеров, устанавливать комиссию за повторный запрос остатка на пенсионном счете как бы немного подло, не считаете?А вообще, полезно было бы посмотреть выжимку из "IS Card", или чем Вы там пользуетесь, о количестве повторных запросов, и информацию о сумме полученных за это средств и реальных затратах на эти проведенные операции. А то это очень похоже на "не читал, но осуждаю". acsir

Повідомлень: 471 З нами з: 22.02.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 12:34 Re: Ощадбанк acsir написав: vadymbanker написав: Alien написав: [quote="5016738:vadymbanker"]Один раз в сутки бесплатно через телеграм бот Ага. Лишилось лише уточнити, яка частка пенсіонерів категорії 70+ користується месенджерами взагалі і телеграм зокрема Ага. Лишилось лише уточнити, яка частка пенсіонерів категорії 70+ користується месенджерами взагалі і телеграм зокрема В чём проблема, в банкомате/кассе, один раз в сутки просмотр баланс бесплатный, тому же пенсионеру. В чём проблема, в банкомате/кассе, один раз в сутки просмотр баланс бесплатный, тому же пенсионеру.

Проблемы по существу нет. Но подойдите к любому отделению Ощада, посмотрите на очередь. Увидеть человека моложе 60 - большая редкость. В основном - 70+. Учитывая ориентацию банка на пожилых пенсионеров, устанавливать комиссию за повторный запрос остатка на пенсионном счете как бы немного подло, не считаете?

А вообще, полезно было бы посмотреть выжимку из "IS Card", или чем Вы там пользуетесь, о количестве повторных запросов, и информацию о сумме полученных за это средств и реальных затратах на эти проведенные операции. А то это очень похоже на "не читал, но осуждаю".[/quote]Абсолютно так не считаю.

Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ, если речь не идет о карманных банков, там как раз всё бесплатно для вас, только деньги приносите...

Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги, так-как государство(народ) собственник Банка, от туда и пенсии и зп бюджетникам, дороги и тд.

Во вторых не нравится пенсионеру ходить по очередям, пожалуйста пусть получает пенсию на дом вместе с субсидией Укрпочтой, - бесплатно. Все знают свой день пенсии, вот и почтальон приносит с погрешностью два-три дня, ничего, дома можно посидеть и подождать почтальона.

В третих, лично в моем отделение III Типа(т.е. не особо популярное и не в центре города), не только пенсионеры обслуживаются, а и молодой-средний возраст, депозиты, кредиты, программа 5-7-9 и тд. 80% обслуживающих пенсионеров имеют депозит в Ощаде, вот они и ломят двери Банка, чтобы пополнить свой вклад на ₴200, вместо того чтоб это делать через ощад24 либо кто не умеет, заказать через отделение периодический платеж(бесплатно), на автоматическое пополнение вклада с карт. счета, но нет, они хотят издеваться над сотрудниками Банка, им так веселее живется. Проблемы по существу нет. Но подойдите к любому отделению Ощада, посмотрите на очередь. Увидеть человека моложе 60 - большая редкость. В основном - 70+. Учитывая ориентацию банка на пожилых пенсионеров, устанавливать комиссию за повторный запрос остатка на пенсионном счете как бы немного подло, не считаете?А вообще, полезно было бы посмотреть выжимку из "IS Card", или чем Вы там пользуетесь, о количестве повторных запросов, и информацию о сумме полученных за это средств и реальных затратах на эти проведенные операции. А то это очень похоже на "не читал, но осуждаю".[/quote]Абсолютно так не считаю.Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ, если речь не идет о карманных банков, там как раз всё бесплатно для вас, только деньги приносите...Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги, так-как государство(народ) собственник Банка, от туда и пенсии и зп бюджетникам, дороги и тд.Во вторых не нравится пенсионеру ходить по очередям, пожалуйста пусть получает пенсию на дом вместе с субсидией Укрпочтой, - бесплатно. Все знают свой день пенсии, вот и почтальон приносит с погрешностью два-три дня, ничего, дома можно посидеть и подождать почтальона.В третих, лично в моем отделение III Типа(т.е. не особо популярное и не в центре города), не только пенсионеры обслуживаются, а и молодой-средний возраст, депозиты, кредиты, программа 5-7-9 и тд. 80% обслуживающих пенсионеров имеют депозит в Ощаде, вот они и ломят двери Банка, чтобы пополнить свой вклад на ₴200, вместо того чтоб это делать через ощад24 либо кто не умеет, заказать через отделение периодический платеж(бесплатно), на автоматическое пополнение вклада с карт. счета, но нет, они хотят издеваться над сотрудниками Банка, им так веселее живется. vadymbanker Повідомлень: 539 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 13:44 vadymbanker написав: Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ...

...Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги... Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ......Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги...

Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.

По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? acsir

Повідомлень: 471 З нами з: 22.02.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 14:11 Re: Ощадбанк acsir написав: vadymbanker написав: Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ...

...Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги... Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ......Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги...

Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.

По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!! рефинасн нбу, с тех пор почти не берет рефинансирование, а самое главное он прекратил быть убыточным, три года подряд платит дивиденды акционеру-правительству, не большие но всё же платит.

Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана, стало модно быть гос предприятию прибыльным, да астрономические(иногда не оправдано большие) зарплаты, но главное чтоб не дотационное предприятие было, чтоб хоть что-то но платило государтсву.

А те кто кричат, что всё плохо и большие запралты в несколько миллионов в месяц и руководителей госов, это от зависти ЛЮТОЙ зависти, что не смогли выучится и добиться такого положения и работы, а пропрыгали, прогуляли и пропили свою молодость, на сквозь их вижу.

Как-то так) В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!! рефинасн нбу, с тех пор почти не берет рефинансирование, а самое главное он прекратил быть убыточным, три года подряд платит дивиденды акционеру-правительству, не большие но всё же платит.Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана, стало модно быть гос предприятию прибыльным, да астрономические(иногда не оправдано большие) зарплаты, но главное чтоб не дотационное предприятие было, чтоб хоть что-то но платило государтсву.А те кто кричат, что всё плохо и большие запралты в несколько миллионов в месяц и руководителей госов, это от зависти ЛЮТОЙ зависти, что не смогли выучится и добиться такого положения и работы, а пропрыгали, прогуляли и пропили свою молодость, на сквозь их вижу.Как-то так) vadymbanker Повідомлень: 539 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 16:03 vadymbanker написав: acsir написав: vadymbanker написав: Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ...

...Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги... Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ......Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги...

Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.

По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!!...

...Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана... В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!!......Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана...

Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.

И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете? Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете? acsir

Повідомлень: 471 З нами з: 22.02.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 18:01 Re: Ощадбанк acsir написав: vadymbanker написав: acsir написав: [quote="5016901:vadymbanker"]

Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ...

...Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги...

Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.

По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!!...

...Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана... В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!!......Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана...

Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.

И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете?[/quote]Вы зайдите в райффазен, кредит агриколь, укрсиб, прокредит банк, каждая карта платная, стоимость аренды ячеек от ₴30 в сутки(хотя кража в укрсибе 17 ячеек эта удар сильный, сменился после инцидента этого глава банка на секунду), а потом зайдите в такие банки как Украинский Капитал, Поликомбанк, Радабанк и тд. Будет понятно, где стабильность, а где так - текущая работа. Надеюсь Ощад и Укрэксим идут к первой группе, пока не пришли, но идут. Мне больше нечего добавить по этому вопросу. Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете?[/quote]Вы зайдите в райффазен, кредит агриколь, укрсиб, прокредит банк, каждая карта платная, стоимость аренды ячеек от ₴30 в сутки(хотя кража в укрсибе 17 ячеек эта удар сильный, сменился после инцидента этого глава банка на секунду), а потом зайдите в такие банки как Украинский Капитал, Поликомбанк, Радабанк и тд. Будет понятно, где стабильность, а где так - текущая работа. Надеюсь Ощад и Укрэксим идут к первой группе, пока не пришли, но идут. Мне больше нечего добавить по этому вопросу. vadymbanker Повідомлень: 539 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 20:29 vadymbanker написав: acsir написав: vadymbanker написав: Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ...

...Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги... Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ......Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги...

Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.

По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!!...

...Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана... В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!!......Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана...

Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.

И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете?[/quote]Вы зайдите в райффазен, кредит агриколь, укрсиб, прокредит банк, каждая карта платная, стоимость аренды ячеек от ₴30 в сутки(хотя кража в укрсибе 17 ячеек эта удар сильный, сменился после инцидента этого глава банка на секунду), а потом зайдите в такие банки как Украинский Капитал, Поликомбанк, Радабанк и тд. Будет понятно, где стабильность, а где так - текущая работа. Надеюсь Ощад и Укрэксим идут к первой группе, пока не пришли, но идут. Мне больше нечего добавить по этому вопросу.[/quote]

Вопрос изначально стоял о платном повторном запросе остатка на пенсионных счетах.

Если больше нечего добавить, в смысле вообще нечего сказать, то две страницы рекламы одного из самых лучших и успешных банков Украины получились как бы немного лишними.

Его реальное состояние и ценность для клиентов покажет приватизация.

Вот продадут Бене за 1 доллар, тогда и посмотрим. Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете?[/quote]Вы зайдите в райффазен, кредит агриколь, укрсиб, прокредит банк, каждая карта платная, стоимость аренды ячеек от ₴30 в сутки(хотя кража в укрсибе 17 ячеек эта удар сильный, сменился после инцидента этого глава банка на секунду), а потом зайдите в такие банки как Украинский Капитал, Поликомбанк, Радабанк и тд. Будет понятно, где стабильность, а где так - текущая работа. Надеюсь Ощад и Укрэксим идут к первой группе, пока не пришли, но идут. Мне больше нечего добавить по этому вопросу.[/quote]Вопрос изначально стоял о платном повторном запросе остатка на пенсионных счетах.Если больше нечего добавить, в смысле вообще нечего сказать, то две страницы рекламы одного из самых лучших и успешных банков Украины получились как бы немного лишними.Его реальное состояние и ценность для клиентов покажет приватизация.Вот продадут Бене за 1 доллар, тогда и посмотрим. acsir

Повідомлень: 471 З нами з: 22.02.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 22:36 acsir написав: acsir написав: vadymbanker написав: Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ...

...Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги... Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ......Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги...

Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.

По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка? В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!!...

...Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана... В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!!......Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана...

Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.

И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете?[/quote]Вы зайдите в райффазен, кредит агриколь, укрсиб, прокредит банк, каждая карта платная, стоимость аренды ячеек от ₴30 в сутки(хотя кража в укрсибе 17 ячеек эта удар сильный, сменился после инцидента этого глава банка на секунду), а потом зайдите в такие банки как Украинский Капитал, Поликомбанк, Радабанк и тд. Будет понятно, где стабильность, а где так - текущая работа. Надеюсь Ощад и Укрэксим идут к первой группе, пока не пришли, но идут. Мне больше нечего добавить по этому вопросу.[/quote]

Вопрос изначально стоял о платном повторном запросе остатка на пенсионных счетах.

Если больше нечего добавить, в смысле вообще нечего сказать, то две страницы рекламы одного из самых лучших и успешных банков Украины получились как бы немного лишними.

Его реальное состояние и ценность для клиентов покажет приватизация.

Вот продадут Бене за 1 доллар, тогда и посмотрим.[/quote]

Сбербанк образца 90-х нагнул всех,ощад это таже пирамида,вот только одинаково плохие . Какой дурак пишет что ощад для 70+ , тот пацан--- . у банка такие клиенты,такие же клиенты и у Укртелеком ,откуда все отключаются - аналогию улавливаем? Я 300 раз ХОЧУ от ощад позакрывать пенс.счета ,так моя ненька прописалась это в Конституции. Кто знает про откаты не из новостей 1+1 про укрзализницю,укрпочту или Укртелеком сможет понять на чем держится ощад-это не реклама Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете?[/quote]Вы зайдите в райффазен, кредит агриколь, укрсиб, прокредит банк, каждая карта платная, стоимость аренды ячеек от ₴30 в сутки(хотя кража в укрсибе 17 ячеек эта удар сильный, сменился после инцидента этого глава банка на секунду), а потом зайдите в такие банки как Украинский Капитал, Поликомбанк, Радабанк и тд. Будет понятно, где стабильность, а где так - текущая работа. Надеюсь Ощад и Укрэксим идут к первой группе, пока не пришли, но идут. Мне больше нечего добавить по этому вопросу.[/quote]Вопрос изначально стоял о платном повторном запросе остатка на пенсионных счетах.Если больше нечего добавить, в смысле вообще нечего сказать, то две страницы рекламы одного из самых лучших и успешных банков Украины получились как бы немного лишними.Его реальное состояние и ценность для клиентов покажет приватизация.Вот продадут Бене за 1 доллар, тогда и посмотрим.[/quote]Сбербанк образца 90-х нагнул всех,ощад это таже пирамида,вот только одинаково плохие . Какой дурак пишет что ощад для 70+ , тот пацан--- . у банка такие клиенты,такие же клиенты и у Укртелеком ,откуда все отключаются - аналогию улавливаем? Я 300 раз ХОЧУ от ощад позакрывать пенс.счета ,так моя ненька прописалась это в Конституции. Кто знает про откаты не из новостей 1+1 про укрзализницю,укрпочту или Укртелеком сможет понять на чем держится ощад-это не реклама никому не верю sens

Повідомлень: 12285 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 713 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 22:41 Re: Ощадбанк vadymbanker написав: В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!! рефинасн нбу, с тех пор почти не берет рефинансирование, а самое главное он прекратил быть убыточным, три года подряд платит дивиденды акционеру-правительству, не большие но всё же платит.

Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана, стало модно быть гос предприятию прибыльным, да астрономические(иногда не оправдано большие) зарплаты, но главное чтоб не дотационное предприятие было, чтоб хоть что-то но платило государтсву. В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!! рефинасн нбу, с тех пор почти не берет рефинансирование, а самое главное он прекратил быть убыточным, три года подряд платит дивиденды акционеру-правительству, не большие но всё же платит.Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана, стало модно быть гос предприятию прибыльным, да астрономические(иногда не оправдано большие) зарплаты, но главное чтоб не дотационное предприятие было, чтоб хоть что-то но платило государтсву.

Вы забыли написать сколько денег Ощадбанку выделило государство на докапитализацию и тогда действительно будет понятна его "эффективность". Вы забыли написать сколько денег Ощадбанку выделило государство на докапитализацию и тогда действительно будет понятна его "эффективность". Получи вознаграждение за оформление карт:

карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq velvet Повідомлень: 2833 З нами з: 06.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1716171717181719 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Adast, iamdimon, kostya77, melkh, sens, vadim1967, Vorlon,

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: 195375n Вкладчик1234 і 4 гостейМодератори: ТупУм