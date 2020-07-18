В чём проблема, в банкомате/кассе, один раз в сутки просмотр баланс бесплатный, тому же пенсионеру.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:59
Re: Ощадбанк
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:55
Проблемы по существу нет. Но подойдите к любому отделению Ощада, посмотрите на очередь. Увидеть человека моложе 60 - большая редкость. В основном - 70+. Учитывая ориентацию банка на пожилых пенсионеров, устанавливать комиссию за повторный запрос остатка на пенсионном счете как бы немного подло, не считаете?
А вообще, полезно было бы посмотреть выжимку из "IS Card", или чем Вы там пользуетесь, о количестве повторных запросов, и информацию о сумме полученных за это средств и реальных затратах на эти проведенные операции. А то это очень похоже на "не читал, но осуждаю".
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:34
Re: Ощадбанк
Проблемы по существу нет. Но подойдите к любому отделению Ощада, посмотрите на очередь. Увидеть человека моложе 60 - большая редкость. В основном - 70+. Учитывая ориентацию банка на пожилых пенсионеров, устанавливать комиссию за повторный запрос остатка на пенсионном счете как бы немного подло, не считаете?
А вообще, полезно было бы посмотреть выжимку из "IS Card", или чем Вы там пользуетесь, о количестве повторных запросов, и информацию о сумме полученных за это средств и реальных затратах на эти проведенные операции. А то это очень похоже на "не читал, но осуждаю".[/quote]Абсолютно так не считаю.
Во первых любой банк по своей сути - коммерческий, его первостепенная цель - ПРИБЫЛЬ, если речь не идет о карманных банков, там как раз всё бесплатно для вас, только деньги приносите...
Для Ощада особенно важно, его прибыль, это наши(граждан) деньги, так-как государство(народ) собственник Банка, от туда и пенсии и зп бюджетникам, дороги и тд.
Во вторых не нравится пенсионеру ходить по очередям, пожалуйста пусть получает пенсию на дом вместе с субсидией Укрпочтой, - бесплатно. Все знают свой день пенсии, вот и почтальон приносит с погрешностью два-три дня, ничего, дома можно посидеть и подождать почтальона.
В третих, лично в моем отделение III Типа(т.е. не особо популярное и не в центре города), не только пенсионеры обслуживаются, а и молодой-средний возраст, депозиты, кредиты, программа 5-7-9 и тд. 80% обслуживающих пенсионеров имеют депозит в Ощаде, вот они и ломят двери Банка, чтобы пополнить свой вклад на ₴200, вместо того чтоб это делать через ощад24 либо кто не умеет, заказать через отделение периодический платеж(бесплатно), на автоматическое пополнение вклада с карт. счета, но нет, они хотят издеваться над сотрудниками Банка, им так веселее живется.
Додано: Суб 18 лип, 2020 13:44
Рекламу "любого" коммерческого банка прочитал и принял, хотя в ней абсолютно не нуждаюсь. Все положительные и, особенно, отрицательные особенности Ощада за 20 лет "сожительства" изучил достаточно полно. Больше чем хотелось бы.
По существу вопроса что-то можете сказать? Выписки, фин. результаты, влияние обсуждаемых тарифных позиций на рентабельность банка?
Додано: Суб 18 лип, 2020 14:11
Re: Ощадбанк
В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!! рефинасн нбу, с тех пор почти не берет рефинансирование, а самое главное он прекратил быть убыточным, три года подряд платит дивиденды акционеру-правительству, не большие но всё же платит.
Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана, стало модно быть гос предприятию прибыльным, да астрономические(иногда не оправдано большие) зарплаты, но главное чтоб не дотационное предприятие было, чтоб хоть что-то но платило государтсву.
А те кто кричат, что всё плохо и большие запралты в несколько миллионов в месяц и руководителей госов, это от зависти ЛЮТОЙ зависти, что не смогли выучится и добиться такого положения и работы, а пропрыгали, прогуляли и пропили свою молодость, на сквозь их вижу.
Как-то так)
Додано: Суб 18 лип, 2020 16:03
Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.
И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете?
Додано: Суб 18 лип, 2020 18:01
Re: Ощадбанк
Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.
И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете?[/quote]Вы зайдите в райффазен, кредит агриколь, укрсиб, прокредит банк, каждая карта платная, стоимость аренды ячеек от ₴30 в сутки(хотя кража в укрсибе 17 ячеек эта удар сильный, сменился после инцидента этого глава банка на секунду), а потом зайдите в такие банки как Украинский Капитал, Поликомбанк, Радабанк и тд. Будет понятно, где стабильность, а где так - текущая работа. Надеюсь Ощад и Укрэксим идут к первой группе, пока не пришли, но идут. Мне больше нечего добавить по этому вопросу.
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:29
Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.
И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете?[/quote]Вы зайдите в райффазен, кредит агриколь, укрсиб, прокредит банк, каждая карта платная, стоимость аренды ячеек от ₴30 в сутки(хотя кража в укрсибе 17 ячеек эта удар сильный, сменился после инцидента этого глава банка на секунду), а потом зайдите в такие банки как Украинский Капитал, Поликомбанк, Радабанк и тд. Будет понятно, где стабильность, а где так - текущая работа. Надеюсь Ощад и Укрэксим идут к первой группе, пока не пришли, но идут. Мне больше нечего добавить по этому вопросу.[/quote]
Вопрос изначально стоял о платном повторном запросе остатка на пенсионных счетах.
Если больше нечего добавить, в смысле вообще нечего сказать, то две страницы рекламы одного из самых лучших и успешных банков Украины получились как бы немного лишними.
Его реальное состояние и ценность для клиентов покажет приватизация.
Вот продадут Бене за 1 доллар, тогда и посмотрим.
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:36
Опять прочитал рекламу банка, с ней согласен, уважаю тех, кто не пропил-прогулял свою молодость, а достиг успехов для себя и для банка в одном из самых лучших и успешных банков Украины.
И все же, есть что сказать по существу вопроса: на сколько влияет на рентабельность одного из самых успешных банков тарифная позиция оплаты повторного запроса остатка на пенсионном счете?[/quote]Вы зайдите в райффазен, кредит агриколь, укрсиб, прокредит банк, каждая карта платная, стоимость аренды ячеек от ₴30 в сутки(хотя кража в укрсибе 17 ячеек эта удар сильный, сменился после инцидента этого глава банка на секунду), а потом зайдите в такие банки как Украинский Капитал, Поликомбанк, Радабанк и тд. Будет понятно, где стабильность, а где так - текущая работа. Надеюсь Ощад и Укрэксим идут к первой группе, пока не пришли, но идут. Мне больше нечего добавить по этому вопросу.[/quote]
Вопрос изначально стоял о платном повторном запросе остатка на пенсионных счетах.
Если больше нечего добавить, в смысле вообще нечего сказать, то две страницы рекламы одного из самых лучших и успешных банков Украины получились как бы немного лишними.
Его реальное состояние и ценность для клиентов покажет приватизация.
Вот продадут Бене за 1 доллар, тогда и посмотрим.[/quote]
Сбербанк образца 90-х нагнул всех,ощад это таже пирамида,вот только одинаково плохие . Какой дурак пишет что ощад для 70+ , тот пацан--- . у банка такие клиенты,такие же клиенты и у Укртелеком ,откуда все отключаются - аналогию улавливаем? Я 300 раз ХОЧУ от ощад позакрывать пенс.счета ,так моя ненька прописалась это в Конституции. Кто знает про откаты не из новостей 1+1 про укрзализницю,укрпочту или Укртелеком сможет понять на чем держится ощад-это не реклама
никому не верю
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:41
Re: Ощадбанк
Вы забыли написать сколько денег Ощадбанку выделило государство на докапитализацию и тогда действительно будет понятна его "эффективность".
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