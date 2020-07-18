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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1717171817191720 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 494 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 147 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 494 Додано: Суб 18 лип, 2020 23:02 velvet написав: Вы забыли написать сколько денег Ощадбанку выделило государство на докапитализацию и тогда действительно будет понятна его "эффективность" Вы забыли написать сколько денег Ощадбанку выделило государство на докапитализацию и тогда действительно будет понятна его "эффективность"

А ще він такий успішний у дещо тепличних умовах: не робить відрахувань до Фонду, заманює 100% гарантією, має низку категорій клієнтів, які можуть обслуговуватися лише тут. А ще він такий успішний у дещо тепличних умовах: не робить відрахувань до Фонду, заманює 100% гарантією, має низку категорій клієнтів, які можуть обслуговуватися лише тут. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4567 З нами з: 18.08.14 Подякував: 202 раз. Подякували: 553 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 23:21 Re: Ощадбанк velvet написав: vadymbanker написав: В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!! рефинасн нбу, с тех пор почти не берет рефинансирование, а самое главное он прекратил быть убыточным, три года подряд платит дивиденды акционеру-правительству, не большие но всё же платит.

Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана, стало модно быть гос предприятию прибыльным, да астрономические(иногда не оправдано большие) зарплаты, но главное чтоб не дотационное предприятие было, чтоб хоть что-то но платило государтсву. В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!! рефинасн нбу, с тех пор почти не берет рефинансирование, а самое главное он прекратил быть убыточным, три года подряд платит дивиденды акционеру-правительству, не большие но всё же платит.Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана, стало модно быть гос предприятию прибыльным, да астрономические(иногда не оправдано большие) зарплаты, но главное чтоб не дотационное предприятие было, чтоб хоть что-то но платило государтсву.

Вы забыли написать сколько денег Ощадбанку выделило государство на докапитализацию и тогда действительно будет понятна его "эффективность". Вы забыли написать сколько денег Ощадбанку выделило государство на докапитализацию и тогда действительно будет понятна его "эффективность". Вернул же Ощад нбу 20млрд рефинанса+проценты, теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы. Вернул же Ощад нбу 20млрд рефинанса+проценты, теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы. vadymbanker Повідомлень: 540 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1717171817191720 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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