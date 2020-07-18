А ще він такий успішний у дещо тепличних умовах: не робить відрахувань до Фонду, заманює 100% гарантією, має низку категорій клієнтів, які можуть обслуговуватися лише тут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:02
А ще він такий успішний у дещо тепличних умовах: не робить відрахувань до Фонду, заманює 100% гарантією, має низку категорій клієнтів, які можуть обслуговуватися лише тут.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:21
Re: Ощадбанк
Вернул же Ощад нбу 20млрд рефинанса+проценты, теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы.
Додано: Нед 19 лип, 2020 08:58
Банковская деятельность не облагается НДС.
А про "Банк содержит, - их семьи", то вы действительно так думаете или для пиару добавили?
И по сути дискуссии. Согласен что с наплывом бабушек в отделении надо что то делать.
И экономический инструмент в виде тарифов тут как раз подходит.
Но похоже банк увлекся и пытается заработать на том что они слабо ориентируются в банковских услугах. То им кредитный лимит накинет, то за смс или просмотр остатков отщипнет.
Понимаю это бизнес. Но опять же - банк государственный. Как бы не только о доходах надо думать.
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