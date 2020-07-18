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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1717171817191720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:02

  velvet написав:Вы забыли написать сколько денег Ощадбанку выделило государство на докапитализацию и тогда действительно будет понятна его "эффективность"

А ще він такий успішний у дещо тепличних умовах: не робить відрахувань до Фонду, заманює 100% гарантією, має низку категорій клієнтів, які можуть обслуговуватися лише тут.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:21

Re: Ощадбанк

velvet написав:
  vadymbanker написав:В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!! рефинасн нбу, с тех пор почти не берет рефинансирование, а самое главное он прекратил быть убыточным, три года подряд платит дивиденды акционеру-правительству, не большие но всё же платит.
Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана, стало модно быть гос предприятию прибыльным, да астрономические(иногда не оправдано большие) зарплаты, но главное чтоб не дотационное предприятие было, чтоб хоть что-то но платило государтсву.

Вы забыли написать сколько денег Ощадбанку выделило государство на докапитализацию и тогда действительно будет понятна его "эффективность".
Вернул же Ощад нбу 20млрд рефинанса+проценты, теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 08:58

  vadymbanker написав: теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы.


Банковская деятельность не облагается НДС.
А про "Банк содержит, - их семьи", то вы действительно так думаете или для пиару добавили?
И по сути дискуссии. Согласен что с наплывом бабушек в отделении надо что то делать.
И экономический инструмент в виде тарифов тут как раз подходит.
Но похоже банк увлекся и пытается заработать на том что они слабо ориентируются в банковских услугах. То им кредитный лимит накинет, то за смс или просмотр остатков отщипнет.
Понимаю это бизнес. Но опять же - банк государственный. Как бы не только о доходах надо думать.
Aps
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Можно ли при пепевыпуске карточки Киянина льготнику сразу отказаться от смс, страховки и, что там еще платного?
Спасибо.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:24

Re: Ощадбанк

Aps написав:
  vadymbanker написав: теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы.


Банковская деятельность не облагается НДС.
А про "Банк содержит, - их семьи", то вы действительно так думаете или для пиару добавили?
И по сути дискуссии. Согласен что с наплывом бабушек в отделении надо что то делать.
И экономический инструмент в виде тарифов тут как раз подходит.
Но похоже банк увлекся и пытается заработать на том что они слабо ориентируются в банковских услугах. То им кредитный лимит накинет, то за смс или просмотр остатков отщипнет.
Понимаю это бизнес. Но опять же - банк государственный. Как бы не только о доходах надо думать.
Почему не облагается возможно, не доход от кредитного портфеля, но некоторые услуги да, - https://www.eximb.com/assets/files/down ... -sejfi.pdf
А касательно зп, когда женщина начальник отделения получает 12-16 тыс, смотря какой тип отделения, и выполения плана, то это содержит семью, так что не надо.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:51

  vadymbanker написав:А касательно зп, когда женщина начальник отделения получает 12-16 тыс, смотря какой тип отделения, и выполения плана, то это содержит семью, так что не надо.


Так не банк содержит , а человек работает и за это получает зп.
При таком доходе если будет на себе экономить то что-то возможно и семье перепадет.
Aps
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