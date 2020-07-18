Додано: Нед 19 лип, 2020 08:58

vadymbanker написав: теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы. теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы.

Банковская деятельность не облагается НДС.А про "Банк содержит, - их семьи", то вы действительно так думаете или для пиару добавили?И по сути дискуссии. Согласен что с наплывом бабушек в отделении надо что то делать.И экономический инструмент в виде тарифов тут как раз подходит.Но похоже банк увлекся и пытается заработать на том что они слабо ориентируются в банковских услугах. То им кредитный лимит накинет, то за смс или просмотр остатков отщипнет.Понимаю это бизнес. Но опять же - банк государственный. Как бы не только о доходах надо думать.