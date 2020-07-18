vadymbanker написав:В 2015 году Ощадбанк погасил полностью 20млрд!! рефинасн нбу, с тех пор почти не берет рефинансирование, а самое главное он прекратил быть убыточным, три года подряд платит дивиденды акционеру-правительству, не большие но всё же платит. Это большой эффект реформ Порошенко-Гройсмана, стало модно быть гос предприятию прибыльным, да астрономические(иногда не оправдано большие) зарплаты, но главное чтоб не дотационное предприятие было, чтоб хоть что-то но платило государтсву.
Вы забыли написать сколько денег Ощадбанку выделило государство на докапитализацию и тогда действительно будет понятна его "эффективность".
Вернул же Ощад нбу 20млрд рефинанса+проценты, теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы.
vadymbanker написав: теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы.
Банковская деятельность не облагается НДС. А про "Банк содержит, - их семьи", то вы действительно так думаете или для пиару добавили? И по сути дискуссии. Согласен что с наплывом бабушек в отделении надо что то делать. И экономический инструмент в виде тарифов тут как раз подходит. Но похоже банк увлекся и пытается заработать на том что они слабо ориентируются в банковских услугах. То им кредитный лимит накинет, то за смс или просмотр остатков отщипнет. Понимаю это бизнес. Но опять же - банк государственный. Как бы не только о доходах надо думать.
vadymbanker написав: теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы.
Банковская деятельность не облагается НДС. А про "Банк содержит, - их семьи", то вы действительно так думаете или для пиару добавили? И по сути дискуссии. Согласен что с наплывом бабушек в отделении надо что то делать. И экономический инструмент в виде тарифов тут как раз подходит. Но похоже банк увлекся и пытается заработать на том что они слабо ориентируются в банковских услугах. То им кредитный лимит накинет, то за смс или просмотр остатков отщипнет. Понимаю это бизнес. Но опять же - банк государственный. Как бы не только о доходах надо думать.
Почему не облагается возможно, не доход от кредитного портфеля, но некоторые услуги да, - https://www.eximb.com/assets/files/down ... -sejfi.pdf А касательно зп, когда женщина начальник отделения получает 12-16 тыс, смотря какой тип отделения, и выполения плана, то это содержит семью, так что не надо.
vadymbanker написав: теперь посчитайте сколько уплачено ндфл, есв, военного сбора, налога на прибыль, ндс, за все года его существования и в конце концов десятки тысяч людей, Банк содержит, - их семьи. Это не дубилетский монобанк-пылесос. О чём речь.. Не понимаете вы.
Банковская деятельность не облагается НДС. А про "Банк содержит, - их семьи", то вы действительно так думаете или для пиару добавили? И по сути дискуссии. Согласен что с наплывом бабушек в отделении надо что то делать. И экономический инструмент в виде тарифов тут как раз подходит. Но похоже банк увлекся и пытается заработать на том что они слабо ориентируются в банковских услугах. То им кредитный лимит накинет, то за смс или просмотр остатков отщипнет. Понимаю это бизнес. Но опять же - банк государственный. Как бы не только о доходах надо думать.
Почему не облагается возможно, не доход от кредитного портфеля, но некоторые услуги да, - https://www.eximb.com/assets/files/down ... -sejfi.pdf А касательно зп, когда женщина начальник отделения получает 12-16 тыс, смотря какой тип отделения, и выполения плана, то это содержит семью, так что не надо.
Проверим новые/старые условия-в конце месяца отправим на карту себе лям,и попробуем за 2 бесплатных посещения без страховок и комиссий снять налом. Банк на обнале % хххххх ничего не заработает,поэтому какой альтруизм давать такие суммы без комиссии