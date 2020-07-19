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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1718171917201721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Skiw написав:Весёлый банк...
На неделе забирал депо в валюте, из плюсов то, что отдали на следующий день после заказа, остальное минусы...
40% суммы выдали купюрами по 20ке!, остальные 60% сотками. В отделение попасть сложно - на входе армия пенсии, закрытые двери, которые картой открываются и живая очередь, постоянно прерывающаяся бойцами пенсионной армии. Забрал почти под 0, т.к. в кассе не в курсе, что мелкие суммы и центы в любой сумме можно докупить, а купюры в номинале 10 в кассе не оказалось...
Выведу остаток в грн через обмен валют попробую забыть банк :)

А шо з кешем робити? Під грушу?

В недвижимость пойдёт.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:04

Re: Ощадбанк

  Skiw написав:В недвижимость пойдёт.

Під здачу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34137
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Skiw написав:В недвижимость пойдёт.

Під здачу?

Нет, долго искали что хотели, наконец-то нашли.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 896
З нами з: 04.04.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:07

Skiw, ок. Здоровячка в новій оселі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34137
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1707 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:41

Re: Ощадбанк

помнится кто-то очень хотел NFC-кольцо...
https://www.oschadbank.ua/ua/RingPay?utm_source=page_cards&utm_medium=page_cards_site&utm_campaign=page_cards_ringpay
ol_zy
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Повідомлень: 6023
З нами з: 20.01.15
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:47

  ol_zy написав:помнится кто-то очень хотел NFC-кольцо...
https://www.oschadbank.ua/ua/RingPay?utm_source=page_cards&utm_medium=page_cards_site&utm_campaign=page_cards_ringpay

3500 грн - запишно. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34137
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1707 раз.
 
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  #<1 ... 1718171917201721
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