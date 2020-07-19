|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:54
Квесторе_поверніться написав: Skiw написав:
Весёлый банк...
На неделе забирал депо в валюте, из плюсов то, что отдали на следующий день после заказа, остальное минусы...
40% суммы выдали купюрами по 20ке!, остальные 60% сотками. В отделение попасть сложно - на входе армия пенсии, закрытые двери, которые картой открываются и живая очередь, постоянно прерывающаяся бойцами пенсионной армии. Забрал почти под 0, т.к. в кассе не в курсе, что мелкие суммы и центы в любой сумме можно докупить, а купюры в номинале 10 в кассе не оказалось...
Выведу остаток в грн через обмен валют попробую забыть банк
А шо з кешем робити? Під грушу?
В недвижимость пойдёт.
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 17:04
Skiw написав:
В недвижимость пойдёт.
Під здачу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34137
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1707 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 17:05
Квесторе_поверніться написав: Skiw написав:
В недвижимость пойдёт.
Під здачу?
Нет, долго искали что хотели, наконец-то нашли.
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 17:07
Skiw, ок. Здоровячка в новій оселі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34137
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1707 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лип, 2020 01:41
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6023
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:47
3500 грн - запишно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34137
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1707 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|