ol_zy поцелуи икон в церкви Вас менее смущают.
просто пришла пора и тут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:06
ol_zy поцелуи икон в церкви Вас менее смущают.
просто пришла пора и тут.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 22 лип, 2020 14:01
Re: Ощадбанк
З 1.08 МЗ в гривні 7%. $ без змін
Великих валютних сум в касі нема взагалі. В тч і для ВІП. Вдруге після початку карантину. Пообіцяли з понеділка
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:13
за новость спасибо! Думал с 6% в Авале ,тут под 9% подержать,но с такими качелями испытывать работу кассы нету желания,да и в который раз Ощад обоср@лся с выдачей валюты!!!
никому не верю
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:24
Re: Ощадбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:47
На сдохсейфе тоже 9%, изучал Ощад для бессрочного вклада и снятие без комиссии,для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000
никому не верю
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:55
А я приноровился, просто заказываю за 2 дня на отделение
... делайте хоть что-нибудь!
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