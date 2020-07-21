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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1720172117221723>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:06

ol_zy поцелуи икон в церкви Вас менее смущают.
просто пришла пора и тут. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:01

Re: Ощадбанк

З 1.08 МЗ в гривні 7%. $ без змін
Великих валютних сум в касі нема взагалі. В тч і для ВІП. Вдруге після початку карантину. Пообіцяли з понеділка
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:13

  wolt450 написав:З 1.08 МЗ в гривні 7%. $ без змін
Великих валютних сум в касі нема взагалі. В тч і для ВІП. Вдруге після початку карантину. Пообіцяли з понеділка
за новость спасибо! Думал с 6% в Авале ,тут под 9% подержать,но с такими качелями испытывать работу кассы нету желания,да и в который раз Ощад обоср@лся с выдачей валюты!!!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:24

Re: Ощадбанк

  sens написав:Думал с 6% в Авале ,тут под 9% подержать

У Альфы пока 9% на сбере
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:47

  clientage написав:
  sens написав:Думал с 6% в Авале ,тут под 9% подержать

У Альфы пока 9% на сбере

На сдохсейфе тоже 9%, изучал Ощад для бессрочного вклада и снятие без комиссии,для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:55

  sens написав:
  clientage написав:
  sens написав:Думал с 6% в Авале ,тут под 9% подержать

У Альфы пока 9% на сбере

На сдохсейфе тоже 9%, изучал Ощад для бессрочного вклада и снятие без комиссии,для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000

А я приноровился, просто заказываю за 2 дня на отделение
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:54

Ощадбанк

clientage Как и все... Как всегда шум подымают. Осталась пол года и ситуативные проблемы с валютой сойдут, как в Привате в свое время, так-как ставки сильно понизил Ощад, это к лучшему конечно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:11

  vadymbanker написав:clientage Как и все...

Как и все... что ? Доллар 2013 года нету на кассе,нету под заказ 25 к у.е.,готовы выдать сковородками по ущербному курсу только для Клиента,поэтому ради 1% между счетами в Авале и ощАДе ,нету необходимости делать эксперименты. Евро купюры по 500 не предлагать,#ощадовские евро по 500 даже обменники стремаются принимать , поэтому услуги Ощада и его возможности для физика клиента не сбалансированы .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:32

Re: Ощадбанк

Как и все люди, заказывают валюту заблаговременно, под выдачу тела долл/евро вкладов и процентов по ним. А для покупки валюты идите в обменку и для выдачи перевод, уйма банков - кредит агриколь и тд.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:05

  vadymbanker написав:Как и все люди, заказывают валюту заблаговременно, под выдачу тела долл/евро вкладов и процентов по ним. А для покупки валюты идите в обменку и для выдачи перевод, уйма банков - кредит агриколь и тд.
по-другому,а за что и какие услуги с меня банк взымает плату,и для чего эти бипы, почему я должен тратить время для того чтобы кому-то выполнить план ,а когда я решил купив доллар ранее ,готов с выгодой для себя инвестировать в другом месте и забрать с Ощада мне наматывают китайскую лапшу,в надежде увидеть на лбу у клиента надпись из 3 букв
никому не верю
sens
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