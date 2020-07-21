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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1720172117221723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:19

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:Как и все люди, заказывают валюту заблаговременно, под выдачу тела долл/евро вкладов и процентов по ним. А для покупки валюты идите в обменку и для выдачи перевод, уйма банков - кредит агриколь и тд.
по-другому,а за что и какие услуги с меня банк взымает плату,и для чего эти бипы, почему я должен тратить время для того чтобы кому-то выполнить план ,а когда я решил купив доллар ранее ,готов с выгодой для себя инвестировать в другом месте и забрать с Ощада мне наматывают китайскую лапшу,в надежде увидеть на лбу у клиента надпись из 3 букв
Я ничего не понял, что вы написали
vadymbanker
 
Повідомлень: 547
З нами з: 05.06.16
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  #<1 ... 1720172117221723
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