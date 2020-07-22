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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 20:19
sens написав: vadymbanker написав:
Как и все люди, заказывают валюту заблаговременно, под выдачу тела долл/евро вкладов и процентов по ним. А для покупки валюты идите в обменку и для выдачи перевод, уйма банков - кредит агриколь и тд.
по-другому,а за что и какие услуги с меня банк взымает плату,и для чего эти бипы, почему я должен тратить время для того чтобы кому-то выполнить план ,а когда я решил купив доллар ранее ,готов с выгодой для себя инвестировать в другом месте и забрать с Ощада мне наматывают китайскую лапшу,в надежде увидеть на лбу у клиента надпись из 3 букв
Я ничего не понял, что вы написали
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vadymbanker
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Додано: Сер 22 лип, 2020 22:17
Может уже и было, но добавлю. Ощад вообще офигел, они хоть один вариант оплаты коммуналки без комиссии для пенсионеров оставили? Может я не знаю? Постоянно перетасовывает карты, то без комиссии в кассе, то в терминале, то уже не знаю как ... и даже нехочется дальше пробовать.
По существу - оплата в терминале коммуналки по карте пенсионера с комиссией 3грн - занавес.
Без сожаления ухожу на без комис и с кб. С сожаленим констатирую очередное "пакращення"
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valya
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Додано: Сер 22 лип, 2020 22:53
vadymbanker написав:
ставки сильно понизил Ощад, это к лучшему конечно.
Конечно к лучшему.
Лучшая ставка на свои сбережения - 0.00%
Нет денег - нет и проблем )
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Додано: Чет 23 лип, 2020 01:10
valya написав:
Ощад вообще офигел, они хоть один вариант оплаты коммуналки без комиссии для пенсионеров оставили? Может я не знаю?
Найбільш дружній до пенсіонерів - через Ощад24.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 23 лип, 2020 08:57
Недавно обновили условия, но что то выпало из памяти - лимит снятия 30т. в мес. через банком или кассу, окончание депо онлайн как то влияет на этот лимит, он подымается?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:56
vadymbanker написав: sens написав: vadymbanker написав:
Как и все люди, заказывают валюту заблаговременно, под выдачу тела долл/евро вкладов и процентов по ним. А для покупки валюты идите в обменку и для выдачи перевод, уйма банков - кредит агриколь и тд.
по-другому,а за что и какие услуги с меня банк взымает плату,и для чего эти бипы, почему я должен тратить время для того чтобы кому-то выполнить план ,а когда я решил купив доллар ранее ,готов с выгодой для себя инвестировать в другом месте и забрать с Ощада мне наматывают китайскую лапшу,в надежде увидеть на лбу у клиента надпись из 3 букв
Я ничего не понял, что вы написали
Прочитайте пару раз до запятой пока не поймёте,потом до следующей запятой и т.д. до самой точки. Результат обеспечен.
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:58
klug написав: valya написав:
Ощад вообще офигел, они хоть один вариант оплаты коммуналки без комиссии для пенсионеров оставили? Может я не знаю?
Найбільш дружній до пенсіонерів - через Ощад24.
чем о24 лучше,выгоднее,удобнее , чем аналогичные онлайн сервис?
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:02
valya написав:
Может уже и было, но добавлю. Ощад вообще офигел, они хоть один вариант оплаты коммуналки без комиссии для пенсионеров оставили? Может я не знаю? Постоянно перетасовывает карты, то без комиссии в кассе, то в терминале, то уже не знаю как ... и даже нехочется дальше пробовать.
По существу - оплата в терминале коммуналки по карте пенсионера с комиссией 3грн - занавес.
Без сожаления ухожу на без комис и с кб. С сожаленим констатирую очередное "пакращення"
буду г@внить ощад пока не покращить послугу,от стационарного телефона можно отказаться даже в карантин,а тут до смерти будишь получать пенсию .
никому не верю
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:27
sens написав:
для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000
они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,
где же они их берут для выдачи?
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:36
klug написав: valya написав:
Ощад вообще офигел, они хоть один вариант оплаты коммуналки без комиссии для пенсионеров оставили? Может я не знаю?
Найбільш дружній до пенсіонерів - через Ощад24.
А там уже все бесплатно? Когда то брали бабло за смс вроде или еще за что то
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