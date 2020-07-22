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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1721172217231724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:44

  J написав:
  sens написав:для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000

они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,
где же они их берут для выдачи?
не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают )))
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:50

  J написав:
  sens написав:для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000

они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,
где же они их берут для выдачи?
вони не приймають ïx у аби кого, а в кого треба приймають аж бiгом, а потiм намагаються втулити ïx тим у кого б нiколи ïx не узяли б.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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23.07.2020 12:50
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