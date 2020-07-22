sens написав:для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000
они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные, где же они их берут для выдачи?
не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают )))
valya написав:Ощад вообще офигел, они хоть один вариант оплаты коммуналки без комиссии для пенсионеров оставили? Может я не знаю?
Найбільш дружній до пенсіонерів - через Ощад24.
А там уже все бесплатно? Когда то брали бабло за смс вроде или еще за что то
Уже кілька років що тижня тут обговорюється той самий незмінний варіант не платити за Ощад24. Нічого новішого наука не придумала. Щодо дружності до пенсіонерів, то був використаний художній прийом під назвою іронія, тим не менше, чисто гіпотетично така можливість у пенсіонера є.