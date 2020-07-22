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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1721172217231724 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 494 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 147 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 494 Додано: Чет 23 лип, 2020 12:44 J написав: sens написав: для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000 для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000

они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,

где же они их берут для выдачи? они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,где же они их берут для выдачи? не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают ))) не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают ))) никому не верю sens

Повідомлень: 12301 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 713 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 12:50 J написав: sens написав: для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000 для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000

они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,

где же они их берут для выдачи? они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,где же они их берут для выдачи? вони не приймають ïx у аби кого, а в кого треба приймають аж бiгом, а потiм намагаються втулити ïx тим у кого б нiколи ïx не узяли б. вони не приймають ïx у аби кого, а в кого треба приймають аж бiгом, а потiм намагаються втулити ïx тим у кого б нiколи ïx не узяли б. 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 376 З нами з: 12.01.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 13:58 vano80 написав: klug написав: valya написав: Ощад вообще офигел, они хоть один вариант оплаты коммуналки без комиссии для пенсионеров оставили? Может я не знаю? Ощад вообще офигел, они хоть один вариант оплаты коммуналки без комиссии для пенсионеров оставили? Может я не знаю?

Найбільш дружній до пенсіонерів - через Ощад24. Найбільш дружній до пенсіонерів - через Ощад24.



А там уже все бесплатно? Когда то брали бабло за смс вроде или еще за что то А там уже все бесплатно? Когда то брали бабло за смс вроде или еще за что то

Уже кілька років що тижня тут обговорюється той самий незмінний варіант не платити за Ощад24. Нічого новішого наука не придумала. Щодо дружності до пенсіонерів, то був використаний художній прийом під назвою іронія , тим не менше, чисто гіпотетично така можливість у пенсіонера є. Уже кілька років що тижня тут обговорюється той самий незмінний варіант не платити за Ощад24. Нічого новішого наука не придумала. Щодо дружності до пенсіонерів, то був використаний художній прийом під назвою, тим не менше, чисто гіпотетично така можливість у пенсіонера є. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4578 З нами з: 18.08.14 Подякував: 202 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 15:19 Re: Ощадбанк sens написав: J написав: sens написав: для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000 для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000

они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,

где же они их берут для выдачи? они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,где же они их берут для выдачи? не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают ))) не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают ))) Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны? Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны? vadymbanker Повідомлень: 548 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 15:56 vadymbanker написав: Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны? Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны?

в Укрексиме

+ не клянчат купить страховку

+ был шикарный кешбек

- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра в Укрексиме+ не клянчат купить страховку+ был шикарный кешбек- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра J Повідомлень: 4912 З нами з: 19.01.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1721172217231724 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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