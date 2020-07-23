Додано: Чет 23 лип, 2020 12:44

J написав: sens написав: для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000 для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000

они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,

где же они их берут для выдачи? они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,где же они их берут для выдачи?

не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают )))