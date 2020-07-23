sens написав:для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000
они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные, где же они их берут для выдачи?
не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают )))
valya написав:Ощад вообще офигел, они хоть один вариант оплаты коммуналки без комиссии для пенсионеров оставили? Может я не знаю?
Найбільш дружній до пенсіонерів - через Ощад24.
А там уже все бесплатно? Когда то брали бабло за смс вроде или еще за что то
Уже кілька років що тижня тут обговорюється той самий незмінний варіант не платити за Ощад24. Нічого новішого наука не придумала. Щодо дружності до пенсіонерів, то був використаний художній прийом під назвою іронія, тим не менше, чисто гіпотетично така можливість у пенсіонера є.
sens написав:для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000
они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные, где же они их берут для выдачи?
не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают )))
Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны?
Никогда не имел проблем с возвратом валютных депо в Симе. Даже при "нелетающих самолетах" этой весной просто с карты без проблем выдали имеющийся там остаток (около 1000 USD). В ощАДе в нормальное время терял до полутора часов, чтобы забрать заказанную сумму. С прошлого года - я ни ногой в ощАД со вкладами и за картами!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Никогда не имел проблем с возвратом валютных депо в Симе. Даже при "нелетающих самолетах" этой весной просто с карты без проблем выдали имеющийся там остаток (около 1000 USD). В ощАДе в нормальное время терял до полутора часов, чтобы забрать заказанную сумму. С прошлого года - я ни ногой в ощАД со вкладами и за картами!
Нет это не правда, в те две недели с самолетами, у многих банках были проблемы с выдачей, у прокредит, ощад, эксим и даже у агриколя. Это я знаю точно. Как там у укрсиб и аваль в те недели было, не подскажу.
vadymbanker Что неправда? Что мне реально выдали деньги в Симе? Не смешите мои тапки. Я ни разу не писал, что не было проблем вообще. Я писал о конкретно своем опыте. Если тОпите за ощАД, то хоть не тУпите в очевидном
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0