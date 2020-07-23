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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1721172217231724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:44

  J написав:
  sens написав:для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000

они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,
где же они их берут для выдачи?
не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают )))
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:50

  J написав:
  sens написав:для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000

они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,
где же они их берут для выдачи?
вони не приймають ïx у аби кого, а в кого треба приймають аж бiгом, а потiм намагаються втулити ïx тим у кого б нiколи ïx не узяли б.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:58

  vano80 написав:
  klug написав:
  valya написав:Ощад вообще офигел, они хоть один вариант оплаты коммуналки без комиссии для пенсионеров оставили? Может я не знаю?

Найбільш дружній до пенсіонерів - через Ощад24.


А там уже все бесплатно? Когда то брали бабло за смс вроде или еще за что то

Уже кілька років що тижня тут обговорюється той самий незмінний варіант не платити за Ощад24. Нічого новішого наука не придумала. Щодо дружності до пенсіонерів, то був використаний художній прийом під назвою іронія, тим не менше, чисто гіпотетично така можливість у пенсіонера є.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:19

Re: Ощадбанк

sens написав:
  J написав:
  sens написав:для валюты точно не рекомендую - выдача самым ср@чем конца 90-х - начало 2000

они не принимают купюры со ср@чем или просто слегка загрязненные,
где же они их берут для выдачи?
не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают )))
Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:56

  vadymbanker написав:Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны?

в Укрексиме
+ не клянчат купить страховку
+ был шикарный кешбек
- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:13

Re: Ощадбанк

J написав:
  vadymbanker написав:Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны?

в Укрексиме
+ не клянчат купить страховку
+ был шикарный кешбек
- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра
Третий пункт, главный, полностью в итоге выдавали валюту, без заморочек?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:39

  vadymbanker написав: полностью в итоге выдавали валюту, без заморочек?

да
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:40

Никогда не имел проблем с возвратом валютных депо в Симе. Даже при "нелетающих самолетах" этой весной просто с карты без проблем выдали имеющийся там остаток (около 1000 USD). В ощАДе в нормальное время терял до полутора часов, чтобы забрать заказанную сумму. С прошлого года - я ни ногой в ощАД со вкладами и за картами!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:24

Re: Ощадбанк

Flamingo написав:Никогда не имел проблем с возвратом валютных депо в Симе. Даже при "нелетающих самолетах" этой весной просто с карты без проблем выдали имеющийся там остаток (около 1000 USD). В ощАДе в нормальное время терял до полутора часов, чтобы забрать заказанную сумму. С прошлого года - я ни ногой в ощАД со вкладами и за картами!
Нет это не правда, в те две недели с самолетами, у многих банках были проблемы с выдачей, у прокредит, ощад, эксим и даже у агриколя. Это я знаю точно. Как там у укрсиб и аваль в те недели было, не подскажу.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:30

vadymbanker Что неправда? Что мне реально выдали деньги в Симе? Не смешите мои тапки. Я ни разу не писал, что не было проблем вообще. Я писал о конкретно своем опыте. Если тОпите за ощАД, то хоть не тУпите в очевидном :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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