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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1722172317241725 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 494 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 147 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 494 Додано: Чет 23 лип, 2020 19:29 Flamingo написав: Никогда не имел проблем с возвратом валютных депо в Симе. Даже при "нелетающих самолетах" этой весной просто с карты без проблем выдали имеющийся там остаток (около 1000 USD). В ощАДе в нормальное время терял до полутора часов, чтобы забрать заказанную сумму. С прошлого года - я ни ногой в ощАД со вкладами и за картами! Никогда не имел проблем с возвратом валютных депо в Симе. Даже при "нелетающих самолетах" этой весной просто с карты без проблем выдали имеющийся там остаток (около 1000 USD). В ощАДе в нормальное время терял до полутора часов, чтобы забрать заказанную сумму. С прошлого года - я ни ногой в ощАД со вкладами и за картами!

Как же МЗ и бесплатно вход/выход ? Как же МЗ и бесплатно вход/выход ? никому не верю sens

Повідомлень: 12304 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 713 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 19:31 vadymbanker написав: J написав: vadymbanker написав: Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны? Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны?

в Укрексиме

+ не клянчат купить страховку

+ был шикарный кешбек

- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра в Укрексиме+ не клянчат купить страховку+ был шикарный кешбек- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра Третий пункт, главный, полностью в итоге выдавали валюту, без заморочек? Третий пункт, главный, полностью в итоге выдавали валюту, без заморочек? в Киеве ,в ГО без предзаказа в Киеве ,в ГО без предзаказа никому не верю sens

Повідомлень: 12304 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 713 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 19:34 vadymbanker написав: Flamingo написав: Никогда не имел проблем с возвратом валютных депо в Симе. Даже при "нелетающих самолетах" этой весной просто с карты без проблем выдали имеющийся там остаток (около 1000 USD). В ощАДе в нормальное время терял до полутора часов, чтобы забрать заказанную сумму. С прошлого года - я ни ногой в ощАД со вкладами и за картами! Нет это не правда, в те две недели с самолетами, у многих банках были проблемы с выдачей, у прокредит, ощад, эксим и даже у агриколя. Это я знаю точно. Как там у укрсиб и аваль в те недели было, не подскажу. Нет это не правда, в те две недели с самолетами, у многих банках были проблемы с выдачей, у прокредит, ощад, эксим и даже у агриколя. Это я знаю точно. Как там у укрсиб и аваль в те недели было, не подскажу. единственный + у Ощад с валютой перед Про это бесплатно и наличие ТВБВ в любых городах. За деньги,у немцев сервис явно приятнее,удобнее,обслуживание занимает меньше времени единственный + у Ощад с валютой перед Про это бесплатно и наличие ТВБВ в любых городах. За деньги,у немцев сервис явно приятнее,удобнее,обслуживание занимает меньше времени никому не верю sens

Повідомлень: 12304 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 713 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 20:00 vadymbanker написав: J написав: vadymbanker написав: Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны? Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны?

в Укрексиме

+ не клянчат купить страховку

+ был шикарный кешбек

- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра в Укрексиме+ не клянчат купить страховку+ был шикарный кешбек- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра Третий пункт, главный, полностью в итоге выдавали валюту, без заморочек? Третий пункт, главный, полностью в итоге выдавали валюту, без заморочек?

а вот в ощаде даже после заказа в отделении могут не привезти валюту - при этом заказ не делают намеренно с целью уговорить вас оставить вклад на след. срок, а вам расскажут, что не подкрепили не привезли или придумают еще несколько почему. а вот в ощаде даже после заказа в отделении могут не привезти валюту - при этом заказ не делают намеренно с целью уговорить вас оставить вклад на след. срок, а вам расскажут, что не подкрепили не привезли или придумают еще несколько почему. ol_zy

Повідомлень: 6035 З нами з: 20.01.15 Подякував: 383 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1722172317241725 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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