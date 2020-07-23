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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 494
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 494
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:29

  Flamingo написав:Никогда не имел проблем с возвратом валютных депо в Симе. Даже при "нелетающих самолетах" этой весной просто с карты без проблем выдали имеющийся там остаток (около 1000 USD). В ощАДе в нормальное время терял до полутора часов, чтобы забрать заказанную сумму. С прошлого года - я ни ногой в ощАД со вкладами и за картами!

Как же МЗ и бесплатно вход/выход ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:31

  vadymbanker написав:
J написав:
  vadymbanker написав:Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны?

в Укрексиме
+ не клянчат купить страховку
+ был шикарный кешбек
- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра
Третий пункт, главный, полностью в итоге выдавали валюту, без заморочек?
в Киеве ,в ГО без предзаказа
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:34

  vadymbanker написав:
Flamingo написав:Никогда не имел проблем с возвратом валютных депо в Симе. Даже при "нелетающих самолетах" этой весной просто с карты без проблем выдали имеющийся там остаток (около 1000 USD). В ощАДе в нормальное время терял до полутора часов, чтобы забрать заказанную сумму. С прошлого года - я ни ногой в ощАД со вкладами и за картами!
Нет это не правда, в те две недели с самолетами, у многих банках были проблемы с выдачей, у прокредит, ощад, эксим и даже у агриколя. Это я знаю точно. Как там у укрсиб и аваль в те недели было, не подскажу.
единственный + у Ощад с валютой перед Про это бесплатно и наличие ТВБВ в любых городах. За деньги,у немцев сервис явно приятнее,удобнее,обслуживание занимает меньше времени
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:00

  vadymbanker написав:
J написав:
  vadymbanker написав:Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны?

в Укрексиме
+ не клянчат купить страховку
+ был шикарный кешбек
- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра
Третий пункт, главный, полностью в итоге выдавали валюту, без заморочек?

а вот в ощаде даже после заказа в отделении могут не привезти валюту - при этом заказ не делают намеренно с целью уговорить вас оставить вклад на след. срок, а вам расскажут, что не подкрепили не привезли или придумают еще несколько почему.
ol_zy
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