|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:29
Flamingo написав:
Никогда не имел проблем с возвратом валютных депо в Симе. Даже при "нелетающих самолетах" этой весной просто с карты без проблем выдали имеющийся там остаток (около 1000 USD). В ощАДе в нормальное время терял до полутора часов, чтобы забрать заказанную сумму. С прошлого года - я ни ногой в ощАД со вкладами и за картами!
Как же МЗ и бесплатно вход/выход ?
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12305
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 713 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:31
vadymbanker написав: J написав: vadymbanker написав:
Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны?
в Укрексиме
+ не клянчат купить страховку
+ был шикарный кешбек
- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра
Третий пункт, главный, полностью в итоге выдавали валюту, без заморочек?
в Киеве ,в ГО без предзаказа
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12305
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 713 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:34
vadymbanker написав:
Flamingo написав:Никогда не имел проблем с возвратом валютных депо в Симе. Даже при "нелетающих самолетах" этой весной просто с карты без проблем выдали имеющийся там остаток (около 1000 USD). В ощАДе в нормальное время терял до полутора часов, чтобы забрать заказанную сумму. С прошлого года - я ни ногой в ощАД со вкладами и за картами!
Нет это не правда, в те две недели с самолетами, у многих банках были проблемы с выдачей, у прокредит, ощад, эксим и даже у агриколя. Это я знаю точно. Как там у укрсиб и аваль в те недели было, не подскажу.
единственный + у Ощад с валютой перед Про это бесплатно и наличие ТВБВ в любых городах. За деньги,у немцев сервис явно приятнее,удобнее,обслуживание занимает меньше времени
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12305
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 713 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:00
vadymbanker написав: J написав: vadymbanker написав:
Как вам сервис в эксиме, долл вклады давно размещаете, довольны?
в Укрексиме
+ не клянчат купить страховку
+ был шикарный кешбек
- нельзя было заказать валюту на завтра, только на послезавтра
Третий пункт, главный, полностью в итоге выдавали валюту, без заморочек?
а вот в ощаде даже после заказа в отделении могут не привезти валюту - при этом заказ не делают намеренно с целью уговорить вас оставить вклад на след. срок, а вам расскажут, что не подкрепили не привезли или придумают еще несколько почему.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6037
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 22:44
Сейчас свободно выдают, 14 июля выдали без проблем.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 551
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:03
sens написав:
не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают )))
Кто запрещает вернуть любую непонравившуюся купюру (так же, как кассир делает)?
Я, если вижу такой "приём", сразу говорю, что "забирать буду так же".
Если "забывали" предупреждение - проводил профилактическую работу.
Например, возврат 50-ти бумажек по 100 баксов.
1. Из этих 50-ти, отбираю все непонравившиеся, например 15-20шт, возвращаю их в кассу, прошу заменить на другие.
2. Из этих 15-20 отбираю все непонравившиеся, например 5-8шт. Прошу заменить на другие
3. Из этих 5-8 отбираю все непонравившиеся, например 1-3шт. Прошу заменить
Конечно же, отбираю не ради принципа, а когда действительно купюры имеют пятна, потёртости, и т.п.
Если купюры в хорошем состоянии, или даже "эмиссия" - никаких претензий нет.
Или если принимали "без вопросов" - мелкие потёртости, пятнышки и т.п. - "прощаются" и при выдаче
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12028
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7019 раз.
- Подякували: 3187 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 25 лип, 2020 00:24
Вкладчик1234 написав:
Например, возврат 50-ти бумажек по 100 баксов.
1. Из этих 50-ти, отбираю все непонравившиеся, например 15-20шт, возвращаю их в кассу, прошу заменить на другие.
и ответ кассира - других нет - забираете или гривной возьмете?
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6037
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|