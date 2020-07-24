sens написав:

не буду рекламировать,но в эксиме если я пополняю вклад в валюте,то сначала на кассе операционист пересчитывает и проверяет,ни разу не было чтобы все купюры были приняты. Лично мне не интересно,как устроен процесс в банке ,так как мои банкноты проверяют столько времени сколько нужно,и любое пятнышко или потертость принимать не хотят или берут 10% под инкассо. Зато мне ,как клиенту готовы выдать любой хлам,который я забраковать не могу - потому что должен или забрать так или гривной,вот только по курсу продажи гривною не отдают )))