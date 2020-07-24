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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 10:27

  acsir написав:Это в каком отделении Ощада можно так побыковать? Я еще могу поверить в региональном, где сейф за стенкой, а если Вам в район депозит по заказу везли три дня, то будете ждать еще три, как минимум. И хорошие купюры привезут, если начальник отделения имеет вес в центре и хорошо попросит. А если отделение на положении местечковых изгоев, опять насыпят шопопало и вдрючат за неумение работать с клиентом.

Так а навiщо в такi вiддiлення замовляти? Зазвичай замовляв або в центральне обласне, або в якесь з великих у центрi мiста. А в якихось курниках воно звичайно собi дорожче вийде.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 374
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
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