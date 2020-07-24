acsir написав:Это в каком отделении Ощада можно так побыковать? Я еще могу поверить в региональном, где сейф за стенкой, а если Вам в район депозит по заказу везли три дня, то будете ждать еще три, как минимум. И хорошие купюры привезут, если начальник отделения имеет вес в центре и хорошо попросит. А если отделение на положении местечковых изгоев, опять насыпят шопопало и вдрючат за неумение работать с клиентом.
Так а навiщо в такi вiддiлення замовляти? Зазвичай замовляв або в центральне обласне, або в якесь з великих у центрi мiста. А в якихось курниках воно звичайно собi дорожче вийде.