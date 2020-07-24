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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 10:27

  acsir написав:Это в каком отделении Ощада можно так побыковать? Я еще могу поверить в региональном, где сейф за стенкой, а если Вам в район депозит по заказу везли три дня, то будете ждать еще три, как минимум. И хорошие купюры привезут, если начальник отделения имеет вес в центре и хорошо попросит. А если отделение на положении местечковых изгоев, опять насыпят шопопало и вдрючат за неумение работать с клиентом.

Так а навiщо в такi вiддiлення замовляти? Зазвичай замовляв або в центральне обласне, або в якесь з великих у центрi мiста. А в якихось курниках воно звичайно собi дорожче вийде.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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самому то верится в это?
(о купюрах и кассирах)
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:27

Я рассказал свой опыт, и не собираюсь никому ничего доказывать. Не быкуем, а культурно общаемся, и следуем инструкциям (проверяем деньги не отходя от кассы, например)

У некоторых наверно уже "стокгольмский синдром", или какая-то форма мазохизма.
Я ж не против, чтобы кто-то получал удовольствие таким способом.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:08

Мій банк приймає благодійні внески на
Фонд НБУ боротьби з короновірусом
*Перед проведенням платежу переконайтесь, що сума операції не перевищує ліміт по картці для розрахунків в мережі Інтернет без 3D Secure
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:14

  Квесторе_поверніться написав:Мій банк приймає благодійні внески на
Фонд НБУ боротьби з короновірусом

Та лучше в Фонд Мира заплатить.
Или сразу - на карточку Анджеле Девис
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:20

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мій банк приймає благодійні внески на
Фонд НБУ боротьби з короновірусом

Та лучше в Фонд Мира заплатить.
Или сразу - на карточку Анджеле Девис

А які реквізити Фонду Миру?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:57

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:А які реквізити Фонду Миру?

https://www.unicefusa.org/?form=donate& ... 2197977196
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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