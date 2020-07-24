acsir написав:Это в каком отделении Ощада можно так побыковать? Я еще могу поверить в региональном, где сейф за стенкой, а если Вам в район депозит по заказу везли три дня, то будете ждать еще три, как минимум. И хорошие купюры привезут, если начальник отделения имеет вес в центре и хорошо попросит. А если отделение на положении местечковых изгоев, опять насыпят шопопало и вдрючат за неумение работать с клиентом.
Так а навiщо в такi вiддiлення замовляти? Зазвичай замовляв або в центральне обласне, або в якесь з великих у центрi мiста. А в якихось курниках воно звичайно собi дорожче вийде.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Мій банк приймає благодійні внески на Фонд НБУ боротьби з короновірусом *Перед проведенням платежу переконайтесь, що сума операції не перевищує ліміт по картці для розрахунків в мережі Інтернет без 3D Secure
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Мій банк приймає благодійні внески на Фонд НБУ боротьби з короновірусом
Та лучше в Фонд Мира заплатить. Или сразу - на карточку Анджеле Девис
А які реквізити Фонду Миру?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.