Додано: Пон 27 лип, 2020 17:49

Некоторые дурачки сдают на инкассо купюры, которые им выдали в том же отделении, та же кассирша. Но потом не хочет их брать обратно.



Я думал, что на форуме сидят не дурачки

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