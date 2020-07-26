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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:15
Flamingo написав:Scholar
деньги в отделения не приносят кассиры в руках - их привозят инкассаторские машины, в каждой из которых сидит бригада инкассаторов. Поэтому "заказать инкассацию" - означает оформить заказ на подкрепление конкретного отделения банка наличными (в той или иной валюте), которые будут доставлены бригадой инкассаторов.
Как-то так...
И клиент-дурачок ходит каждый день в отделение,а ему одни те же банкноты суют,он им про инкассацию и так по кругу) . Это фантастика
никому не верю
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:15
Flamingo написав:Scholar
деньги в отделения не приносят кассиры в руках - их привозят инкассаторские машины, в каждой из которых сидит бригада инкассаторов. Поэтому "заказать инкассацию" - означает оформить заказ на подкрепление конкретного отделения банка наличными (в той или иной валюте), которые будут доставлены бригадой инкассаторов.
Как-то так...
В відділеннях не признаються коли машина має прїхати...тяжко по часу групу захвату готувати.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:36
sens написав: Flamingo написав:Scholar
деньги в отделения не приносят кассиры в руках - их привозят инкассаторские машины, в каждой из которых сидит бригада инкассаторов. Поэтому "заказать инкассацию" - означает оформить заказ на подкрепление конкретного отделения банка наличными (в той или иной валюте), которые будут доставлены бригадой инкассаторов.
Как-то так...
И клиент-дурачок ходит каждый день в отделение,а ему одни те же банкноты суют,он им про инкассацию и так по кругу) . Это фантастика
Дурачок ходит, или "берёт что дают".
Ещё часто дурачков разводят на страховки и прочие "обязательные" услуги
Нормальный клиент получает то, что заказывает.
Я рассказал свой опыт. А Вы, очевидно, делитесь своим
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:49
Некоторые дурачки сдают на инкассо купюры, которые им выдали в том же отделении, та же кассирша. Но потом не хочет их брать обратно.
Я думал, что на форуме сидят не дурачки
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12052
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7026 раз.
- Подякували: 3191 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
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