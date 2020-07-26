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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:15
Flamingo написав:Scholar
деньги в отделения не приносят кассиры в руках - их привозят инкассаторские машины, в каждой из которых сидит бригада инкассаторов. Поэтому "заказать инкассацию" - означает оформить заказ на подкрепление конкретного отделения банка наличными (в той или иной валюте), которые будут доставлены бригадой инкассаторов.
Как-то так...
И клиент-дурачок ходит каждый день в отделение,а ему одни те же банкноты суют,он им про инкассацию и так по кругу) . Это фантастика
никому не верю
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:15
Flamingo написав:Scholar
деньги в отделения не приносят кассиры в руках - их привозят инкассаторские машины, в каждой из которых сидит бригада инкассаторов. Поэтому "заказать инкассацию" - означает оформить заказ на подкрепление конкретного отделения банка наличными (в той или иной валюте), которые будут доставлены бригадой инкассаторов.
Как-то так...
В відділеннях не признаються коли машина має прїхати...тяжко по часу групу захвату готувати.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:36
sens написав: Flamingo написав:Scholar
деньги в отделения не приносят кассиры в руках - их привозят инкассаторские машины, в каждой из которых сидит бригада инкассаторов. Поэтому "заказать инкассацию" - означает оформить заказ на подкрепление конкретного отделения банка наличными (в той или иной валюте), которые будут доставлены бригадой инкассаторов.
Как-то так...
И клиент-дурачок ходит каждый день в отделение,а ему одни те же банкноты суют,он им про инкассацию и так по кругу) . Это фантастика
Дурачок ходит, или "берёт что дают".
Ещё часто дурачков разводят на страховки и прочие "обязательные" услуги
Нормальный клиент получает то, что заказывает.
Я рассказал свой опыт. А Вы, очевидно, делитесь своим
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:49
Некоторые дурачки сдают на инкассо купюры, которые им выдали в том же отделении, та же кассирша. Но потом не хочет их брать обратно.
Я думал, что на форуме сидят не дурачки
Украина - богатая страна!
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:59
Вкладчик1234 написав:
Некоторые дурачки сдают на инкассо купюры, которые им выдали в том же отделении, та же кассирша. Но потом не хочет их брать обратно.
Я думал, что на форуме сидят не дурачки
А что, Ощадбанк процедуру инкассо вам бесплатно делает?
Или вы готовы платить за это удовольствие 20%, причём без гарантии положительного результата, не говоря уже о потраченном времени?
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:06
Ferlakur написав: Вкладчик1234 написав:
Некоторые дурачки сдают на инкассо купюры, которые им выдали в том же отделении, та же кассирша. Но потом не хочет их брать обратно.
Я думал, что на форуме сидят не дурачки
А что, Ощадбанк процедуру инкассо вам бесплатно делает?
Или вы готовы платить за это удовольствие 20%, причём без гарантии положительного результата, не говоря уже о потраченном времени?
А зачем мне тут инкассо, хоть платно, хоть бесплатно?
Я ж не дурачёк
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:09
Вкладчик1234 написав:
А зачем мне тут инкассо, хоть платно, хоть бесплатно?
Я ж не дурачёк
А, пардон, неправильно понял. Тогда что означает ваша загадочная фраза "заказываем инкассацию"?
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:15
Ferlakur
а что в этом обьяснении вам что-то не понятно? viewtopic.php?p=5023527#p5023527
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:17
Ferlakur написав: Вкладчик1234 написав:
А зачем мне тут инкассо, хоть платно, хоть бесплатно?
Я ж не дурачёк
А, пардон, неправильно понял. Тогда что означает ваша загадочная фраза "заказываем инкассацию"?
Если кассир предлагает выдавать купюрами, которые сама не берёт, и ничего больше нет для обмена, - мусор не берём, и "заказываем инкассацию (подкрепление)", и возможно даже с запасом, на случай попыток втюхать хлам ещё раз.
Можно придавать ускорение, через обращения на горячку, письменно, и/или в НБУ
В моей ситуации, после требования "заказать наличку ещё раз, и теперь нормально" - инкассацию заказывать не стали, и сразу же нашли практически нулячие купюры "из под полы" (возможно это и была "моя" инкассация, просто они отложили её для себя, или кого-то поважнее).
И я ушёл с тем, чем хотел, и за 1 заход
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Пон 27 лип, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:17
Непонятно, как клиент может инициировать данную процедуру, и на каком основании.
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