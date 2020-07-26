RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1725172617271728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:15

  Flamingo написав:Scholar деньги в отделения не приносят кассиры в руках - их привозят инкассаторские машины, в каждой из которых сидит бригада инкассаторов. Поэтому "заказать инкассацию" - означает оформить заказ на подкрепление конкретного отделения банка наличными (в той или иной валюте), которые будут доставлены бригадой инкассаторов.
Как-то так... :roll:

И клиент-дурачок ходит каждый день в отделение,а ему одни те же банкноты суют,он им про инкассацию и так по кругу) . Это фантастика
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12308
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:15

  Flamingo написав:Scholar деньги в отделения не приносят кассиры в руках - их привозят инкассаторские машины, в каждой из которых сидит бригада инкассаторов. Поэтому "заказать инкассацию" - означает оформить заказ на подкрепление конкретного отделения банка наличными (в той или иной валюте), которые будут доставлены бригадой инкассаторов.
Как-то так... :roll:

В відділеннях не признаються коли машина має прїхати...тяжко по часу групу захвату готувати. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34208
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:36

  sens написав:
  Flamingo написав:Scholar деньги в отделения не приносят кассиры в руках - их привозят инкассаторские машины, в каждой из которых сидит бригада инкассаторов. Поэтому "заказать инкассацию" - означает оформить заказ на подкрепление конкретного отделения банка наличными (в той или иной валюте), которые будут доставлены бригадой инкассаторов.
Как-то так... :roll:

И клиент-дурачок ходит каждый день в отделение,а ему одни те же банкноты суют,он им про инкассацию и так по кругу) . Это фантастика

Дурачок ходит, или "берёт что дают".
Ещё часто дурачков разводят на страховки и прочие "обязательные" услуги

Нормальный клиент получает то, что заказывает.

Я рассказал свой опыт. А Вы, очевидно, делитесь своим :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12058
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7026 раз.
Подякували: 3191 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:49

Некоторые дурачки сдают на инкассо купюры, которые им выдали в том же отделении, та же кассирша. Но потом не хочет их брать обратно.

Я думал, что на форуме сидят не дурачки
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12058
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7026 раз.
Подякували: 3191 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:59

  Вкладчик1234 написав:Некоторые дурачки сдают на инкассо купюры, которые им выдали в том же отделении, та же кассирша. Но потом не хочет их брать обратно.

Я думал, что на форуме сидят не дурачки


А что, Ощадбанк процедуру инкассо вам бесплатно делает? :shock: Или вы готовы платить за это удовольствие 20%, причём без гарантии положительного результата, не говоря уже о потраченном времени? :mrgreen:
Ferlakur
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 14.10.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:06

  Ferlakur написав:
  Вкладчик1234 написав:Некоторые дурачки сдают на инкассо купюры, которые им выдали в том же отделении, та же кассирша. Но потом не хочет их брать обратно.

Я думал, что на форуме сидят не дурачки


А что, Ощадбанк процедуру инкассо вам бесплатно делает? :shock: Или вы готовы платить за это удовольствие 20%, причём без гарантии положительного результата, не говоря уже о потраченном времени? :mrgreen:

А зачем мне тут инкассо, хоть платно, хоть бесплатно?
Я ж не дурачёк :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12058
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7026 раз.
Подякували: 3191 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:09

  Вкладчик1234 написав:А зачем мне тут инкассо, хоть платно, хоть бесплатно?
Я ж не дурачёк :)

А, пардон, неправильно понял. Тогда что означает ваша загадочная фраза "заказываем инкассацию"?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 14.10.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:15

Ferlakur а что в этом обьяснении вам что-то не понятно? viewtopic.php?p=5023527#p5023527
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4735
З нами з: 20.03.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:17

  Ferlakur написав:
  Вкладчик1234 написав:А зачем мне тут инкассо, хоть платно, хоть бесплатно?
Я ж не дурачёк :)

А, пардон, неправильно понял. Тогда что означает ваша загадочная фраза "заказываем инкассацию"?

Если кассир предлагает выдавать купюрами, которые сама не берёт, и ничего больше нет для обмена, - мусор не берём, и "заказываем инкассацию (подкрепление)", и возможно даже с запасом, на случай попыток втюхать хлам ещё раз.

Можно придавать ускорение, через обращения на горячку, письменно, и/или в НБУ

В моей ситуации, после требования "заказать наличку ещё раз, и теперь нормально" - инкассацию заказывать не стали, и сразу же нашли практически нулячие купюры "из под полы" (возможно это и была "моя" инкассация, просто они отложили её для себя, или кого-то поважнее).

И я ушёл с тем, чем хотел, и за 1 заход
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 27 лип, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12058
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7026 раз.
Подякували: 3191 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:17

  Flamingo написав:Ferlakur а что в этом обьяснении вам что-то не понятно? viewtopic.php?p=5023527#p5023527

Непонятно, как клиент может инициировать данную процедуру, и на каком основании.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 14.10.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1725172617271728>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Клиент_ і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88059)
27.07.2020 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.